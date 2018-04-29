Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
172.142
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5689
EURO
4.9000
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Araçda uyuşturucu bulundu
ARAÇDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Özipek konser verdi
ÖZİPEK KONSER VERDİ
banner256
Flaş Haber
Araçda uyuşturucu bulundu
Kapat

"Strovolo Cinayetinde Kardeşler Suçu Birbirine Atıyor"

 Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’nın Strovolo semtinde bir çiftin öldürülmesi olayının zanlısı olarak tutuklanan 33 yaşındaki Lozos Conis ile üvey kardeşi 23 yaşındaki Leftheris Solomu’nun, cinayeti kimin işlediği konusunda birbirlerine suçlamalar yönelttikleri belirtildi.

"Strovolo Cinayetinde Kardeşler Suçu Birbirine Atıyor"

 Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’nın Strovolo semtinde bir çiftin öldürülmesi olayının zanlısı olarak tutuklanan 33 yaşındaki Lozos Conis ile üvey kardeşi 23 yaşındaki Leftheris Solomu’nun, cinayeti kimin işlediği konusunda birbirlerine suçlamalar yönelttikleri belirtildi.

29 Nisan 2018 Pazar 11:11
"Strovolo Cinayetinde Kardeşler Suçu Birbirine Atıyor"

2018 YILININ İLK 4 AYINDA 4 CİNAYET

 Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’nın Strovolo semtinde bir çiftin öldürülmesi olayının zanlısı olarak tutuklanan 33 yaşındaki Lozos Conis ile üvey kardeşi 23 yaşındaki Leftheris Solomu’nun, cinayeti kimin işlediği konusunda birbirlerine suçlamalar yönelttikleri belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Strovolo’da, 19 Nisan tarihinde, Yorgos Hacıyeorgiu ve Dinas Sergiu çifti cinayetinde tutuklanan Conis ile Solomu’nun verdikleri ifadeler neticesinde cinayeti kimin işlediği konusunda birbirlerine suçlamalarda bulunduklarını yazdı.

Habere göre, Conis, üvey kardeşinin çiftin odasından çıktığında ikisini de öldürdüğünü, kendisine söylediğini belirtti. Solomu ise ifadesinde kardeşinin yalan söylediğini ve cinayeti Conis’in işlediğini söyledi.

Gazete haberinde, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne dün çıkarılan Solomu, Conis ve Conis’in kız arkadaşı Sara Sians hakkında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği yazıldı.

banner223
DİĞER CİNAYETİN ZANLISINA DA 8 GÜN TUTUKLULUK

Alithia ve diğer gazeteler Güney Lefkoşa’daki  Eğlence semtinde, 23 Nisan tarihinde işlenen bir başka cinayet olayında zanlı olarak tutuklanan 29 yaşındaki kişinin dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve hakkında 8 gün tutukluluk emri verildiğini yazdı.

Eğlence’de meydana gelen cinayette 80 yaşındaki kadın öldürülmüştü.

2018 YILININ İLK DÖRT AYINDA 4 CİNAYET

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs’ta 2018 yılının ilk 4 ayında, 4 cinayet ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet veren 2 olayın meydana geldiğini yazdı.

Gazete işlenen cinayetlere ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet veren olayların ayrıntılarına da yer verdi.

Son Güncelleme: 29.04.2018 14:58
Anahtar Kelimeler:
2018KıbrısGüney4Cinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elam Başkanı Hristu’nun Demeci!
Elam Başkanı Hristu’nun Demeci!
Hristodulidis Kathimerini Gazetesine Demeç Verdi
Hristodulidis Kathimerini Gazetesine Demeç Verdi
Tornaridis İle Söyleşi
Tornaridis İle Söyleşi
Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris İle Söyleşi
Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris İle Söyleşi
"Fileleftheros: “iki Versiyonda Kadife Ayrılık”
"Fileleftheros: “iki Versiyonda Kadife Ayrılık”
Disi’deki Seçim Süreci
Disi’deki Seçim Süreci
Strovolo cinayetinde bir kişi daha tutuklandı!
Strovolo cinayetinde bir kişi daha tutuklandı!
Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris Kahire’de
Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris Kahire’de
Hristodulidis çalışma ziyareti için Suudi Arabistan’a gitti
Hristodulidis çalışma ziyareti için Suudi Arabistan’a gitti
Cinayette iki tutuklama daha
Cinayette iki tutuklama daha

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim