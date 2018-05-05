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Strovolo Cinayeti... Loizos Conis, Çifte Cinayeti İşlediğini İtiraf Etti!

CONİS: “ÖNCE KADINI ÖLDÜRDÜM”

Strovolo Cinayeti... Loizos Conis, Çifte Cinayeti İşlediğini İtiraf Etti!

CONİS: “ÖNCE KADINI ÖLDÜRDÜM”

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:44
Strovolo Cinayeti... Loizos Conis, Çifte Cinayeti İşlediğini İtiraf Etti!

CONİS: “ÖNCE KADINI ÖLDÜRDÜM”

Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtinde 19 Nisan’da işlenen ve Yorgos Hacıyeorgiu ile Dina Sergiu çiftinin öldürüldüğü cinayetin zanlısı olarak tutuklanan 33 yaşındaki Loizos Conis’in sarsıcı itiraflarda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, 33 yaşındaki Loizos Conis’in, cinayetleri işlediğine dair itiraflarının ardından, polisin, olayın tamamıyla aydınlatıldığı düşüncesinde olduğunu yazdı.

Habere göre Conis, itirafında, olay gecesi eve, üst kattaki pencereden girdiğini, yatak odasında bulunan Dina Sergiu’nun kendisini hemen fark etmesi ve bağırmaya başlaması nedeniyle ilk önce kadını bıçakladığını söyledi.

Conis, daha sonra alt katta bulunan ve muhtemelen televizyon seyreden adamın bağırma seslerini duymasının ve yardım için koşmasının ardından ise adamı bıçakladığını ve evde kasayı aramaya başladığını belirtti.

Conis, bunların ardından öldürdüğü çiftin 15 yaşındaki çocuğunun uyandığını, çocuğu mutfağa götürerek suç ortağının eve girmesini sağlamak için, mutfak kapısını açmasını istediğini söyledi.

Gazete 33 yaşındaki Conis’in içinde para olan bir kasanın olduğu inancıyla soygun için eve girdiğini ancak geride, haksız yere alınan iki can bıraktığını bununla birlikte tek çaldığı şeyin ise 60 yaşındaki adamın cüzdanı olduğunu yazdı.

Son Güncelleme: 05.05.2018 15:28
Anahtar Kelimeler:
StrovoloCinayetAydınlandı
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