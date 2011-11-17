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Strese Sarı Kantaron Şifa Oluyor

Tıp bilimi gelişip yeni bilgilere ulaştıkça, halk sağlığı anlamında, yan etkilerin hastalıklar kadar tehdit

Strese Sarı Kantaron Şifa Oluyor

Tıp bilimi gelişip yeni bilgilere ulaştıkça, halk sağlığı anlamında, yan etkilerin hastalıklar kadar tehdit

17 Kasım 2011 Perşembe 14:27
Strese Sarı Kantaron Şifa Oluyor
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Gelişmiş ülkelerde eğitim-kültür düzeyi yükseldikçe bu yan etkilerden uzak durmak ve kalıcı tedavi metodları aramak için doğal ürünlere ve çözümlere yönelmek kaçınılmaz oluyor.

Bu durumu özetleyen en çarpıcı örnek ise Sarı Kantaron bitkisinin stres ve depresyon üzerindeki pozitif etkilerinin Amerikalılarca kabul görmesidir.

Amerikalı doktorlar tarafından “doğal Prozac” olarak adlandırılan Sarı Kantaron bitkisinin, mutluluk hormonu da denilen Serotonin adlı hormonu arttırarak depresyon ve stres tedavilerinde çok etkili olduğu yapılan her yeni klinik araştırmada tekrar tekrar kanıtlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 2,5 milyon adet reçetelenen Sarı Kantaron içeren ilaçlar, stresin, depresyonun ve ruhsal sıkıntıların tedavisinde en etkili ve güvenilir seçenek olarak biliniyor.

Son Güncelleme: 17.11.2011 14:27
Anahtar Kelimeler:
StreseSarıKantaronŞifaOluyor
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