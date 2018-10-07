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Stelios Hacıyoannu: “Çözüm Ekonomiye İvme Kazandırabilir”

Stelios Hacıyoannu: “Çözüm Ekonomiye İvme Kazandırabilir”

07 Ekim 2018 Pazar 10:58
Stelios Hacıyoannu: “Çözüm Ekonomiye İvme Kazandırabilir”

Kıbrıslı Rum iş insanı ve Kıbrıslı Tükler ile Kıbrıslı Rumların işbirliklerine ödüller veren Stelios Hayırseverlik Vakfı kurucusu Stelios Hacıyoannu, Kıbrıs sorununun çözümünün, ekonomiye ivme kazandıracağı görüşünü dile getirdi.


Politis gazetesine konuşan Hacıyoannu, Kıbrıs sorununun çözümünün ekonomiye ve kalkınmaya ivme kazandırabileceği yönünde değerlendirmede bulunarak, “Engellerin olduğu yerde ekonomi acı çeker” ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler çöktükten sonra, zor bir yılın geçirildiğini belirterek, Stelios Ödülleri için başvuruda bulunanların sayısında düşüş olduğuna dikkat çeken Hacıyoannu, siyasi düzeydeki olumsuz atmosferin, iki toplumdaki insanların işbirliğini ve birlikte varoluşunu da etkilediğini ifade etti.

“Kıbrıs sorunundaki çöküşün ardından ödüllendirecek 50 grup bulamamaktan korkuyordum. Neyse ki sonradan başvurular arttı” diyen Hacıyoannu, yine de, geçen yıl 800 başvuru almışken, bu yılki başvuruların 700 ile sınırlı kaldığını belirtti.

Hacıyoannu, kendisinin, vakıf aracılığıyla, kendisi ölse bile Kıbrıs’a katkılarda bulunmaya devam edeceği sözünü verdi.

Son Güncelleme: 07.10.2018 14:28
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