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Stefanu: “anastasiadis Kıbrıs Sorunundaki Politikayı Değiştirdi”

“HAREKETLERİ RUM TARAFININ VE KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN İTİBARINA ZARAR VERİYOR

Stefanu: “anastasiadis Kıbrıs Sorunundaki Politikayı Değiştirdi”

“HAREKETLERİ RUM TARAFININ VE KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN İTİBARINA ZARAR VERİYOR

25 Kasım 2018 Pazar 13:23
Stefanu: “anastasiadis Kıbrıs Sorunundaki Politikayı Değiştirdi”
“HAREKETLERİ RUM TARAFININ VE KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN İTİBARINA ZARAR VERİYOR
Lefkoşa, 25 Kasım 18 (.): AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i Kıbrıs sorunundaki politikayı, hem de kritik bir dönemde değiştirmekle suçladı.
Stefanu, Fileleftheros’a verdiği özel röportajda, Kıbrıs sorunundaki politikayı kritik bir dönemde değiştirmekle suçladığı Anastasiadis için “çelişkili politikasıyla Kıbrıs Rum tarafının ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin itibarına zarar veriyor” ifadesini kullandı. 
DİSİ’nin, Kıbrıs sorununda çok kritik bir dönemde bulunulduğuna dikkat çektiğini BM Genel Sekreteri’nin ise çözüm için zamanın tükenmekte olduğundan söz ettiğini hatırlatan Stefanu, “AKEL, Anastasiadis’i retçi bulmuyor ancak yaptıklarıyla iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü hedefini şaşırttığı gibi BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması için koyduğu şartlarla çatışıyor” dedi.
NATO garantisi konusuna da değinen Stefanu, bu konuyu açanın AKEL değil, Nikos Anastasiadis olduğuna işaret etti ve “Bu mesele peşinen olamaz çünkü Güvenlik Konseyi’nde NATO garantisini veto edecek en az bir üye vardır” ifadesini kullandı. 
Anastasiadis’in desantralize federasyon fikrinin de yanlış zamanda ortaya atıldığına işaret eden Stefanu, “Anastasiadis’in iki devlet çözümü üzerinde çalıştığını söylemedik. Başkanın iki devlet çözümü veya konfederasyon konusunda nabız yokladığını ve tartıştığını söyledik. Başkanın ve yakın çalışma arkadaşlarının açıklamaları bunu teyit ediyor” dedi. 
(ŞA/FEZ) 
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