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Spehar, Unfıcyp Raporu Çerçevesinde Adada Temaslarda Bulunuyor

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, 31 Temmuz 2018 tarihinde göre süresi dolacak olan BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin rapor hazırlanması çerçevesinde Güney Kıbrıs ve KKTC’de temaslarda bulunuyor.

Spehar, Unfıcyp Raporu Çerçevesinde Adada Temaslarda Bulunuyor

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, 31 Temmuz 2018 tarihinde göre süresi dolacak olan BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin rapor hazırlanması çerçevesinde Güney Kıbrıs ve KKTC’de temaslarda bulunuyor.

14 Haziran 2018 Perşembe 07:32
Spehar, Unfıcyp Raporu Çerçevesinde Adada Temaslarda Bulunuyor

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, 31 Temmuz 2018 tarihinde göre süresi dolacak olan BM Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin rapor hazırlanması çerçevesinde Güney Kıbrıs ve KKTC’de temaslarda bulunuyor.

Haravgi gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, UNFICYP raporu çerçevesinde dün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yla görüştüğünü yazdı.

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Gazete, UNFICYP Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün yaptığı açıklamada, Spehar’ın adanın her iki tarafında da temaslar gerçekleştirmekte olduğunu ve muhataplarının görüşlerini dinlediğini söylediğini aktardı.

Sıddık ayrıca, Spehar’ın şu an için liderlerle planlanmış bir görüşmesinin bulunmadığını da belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre, Spehar’ın 17 Temmuz tarihinde BM Güvenlik Konseyi Üyelerini bilgilendirecek.

(SB/GÜL)

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