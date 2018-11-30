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Spehar Hazırlanıyor

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi  Elizabeth Spehar’ın da, Kıbrıs sorununa ilişkin satranç tahtasında kendi faaliyetlerini yürüteceği belirtildi.

Spehar Hazırlanıyor

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi  Elizabeth Spehar’ın da, Kıbrıs sorununa ilişkin satranç tahtasında kendi faaliyetlerini yürüteceği belirtildi.

30 Kasım 2018 Cuma 11:22
Spehar Hazırlanıyor

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi  Elizabeth Spehar’ın da, Kıbrıs sorununa ilişkin satranç tahtasında kendi faaliyetlerini yürüteceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Spehar Da Hazırlanıyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi  Elizabeth Spehar’ın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un “henüz görünmediği koridorlarda faaliyete geçmeye teşebbüs ederek”, kendi faaliyetlerini yürüteceğini yazdı.

Gazete Spehar’ın, bu dönemde Kıbrıs sorununun geniş ele alınmasını meşgul eden bir dizi konular, bir diğer deyişle,  müzakerelerin yeniden başlaması ve UNFICYP konularında, görüş toplamak amacıyla gerek Kuzey’de gerekse Güney’deki siyasi partilerin başkanlarıyla bir dizi temaslara başladığını belirtti.

Rum Haber Ajansı’nın bilgilerine atıfta bulunarak Spehar’ın temaslarının, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin BM Genel Sekreteri’nin raporu ışığında  Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partilerin,  gelecek dönemde Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin geleceğini nasıl gördüklerine ilişkin olarak görüşlerini duymayı hedeflediğini belirten gazete, BM Genel Sekreteri’nin raporunun, Güvenlik Konseyi önüne, Ocak ayı sonunda konulmasının beklendiğini de yazdı.

Aynı bilgilerin, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporun, New York’taki BM merkezinde, Spehar’ın kendisi tarafından sunulacağını yazan  gazete raporun sunumunun ise Ocak ayının üçüncü veya dördüncü haftasında yapılacağını belirtti.

Habere göre Spehar’ın, ABD seyahatinden önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Gazete Spehar’ın ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi olarak, 11 Aralık tarihinde,  Ledra Palace’ta, yıl sona ermeden önce bir resepsiyon düzenleyeceğini, davetliler arasında Kıbrıs’taki liderler ve  her iki toplumdan siyasi unsurların da bulduğunu yazdı.

İlgili davetlerin dün yapıldığını yazan gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in o tarihlerde, Avrupa Parlamentosu önünde konuşma yapacağı Strazburg’ta olacağına da dikkati çekti.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Spehar UNFICYP İçin Görüşmeler Işığında Partileri ve Liderleri Dinliyor” başlığıyla aktarırken, Alithia gazetesi ise haberi “Kıbrıs Sorunu ve UNFICYP İçin Partileri Dinliyor”  şeklinde verdi.

(FK/HÖ)

 

 

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