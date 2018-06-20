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Spehar Temaslarını Sürdürüyor...

BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Alim Sıddık, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın adanın her iki tarafında temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Spehar Temaslarını Sürdürüyor...

BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Alim Sıddık, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın adanın her iki tarafında temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:22
Spehar Temaslarını Sürdürüyor...


SIDDIK’IN AÇIKLAMASI

BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Alim Sıddık, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın adanın her iki tarafında temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın adanın her iki tarafında temaslarını sürdürdüğünü söylediğini yazdılar.
Habere göre Sıddık açıklamasında, Spehar’ın “Kıbrıs’taki iki tarafla sürekli temaslarını sürdürdüğünü, endişe ve ilgili konularda görüşlerini almak amacıyla partilerle görüşmeye de devam ettiğini” belirtti.

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Spehar’ın temaslarında UNFICYP’in görev süresinin uzatılması raporunun yanı sıra BM Genel SekreteriAntonioGuterres’inİyi Niyet Misyonu Raporu da ele alınıyor.
Habere göre, Guterres’in iyi niyet misyonu raporunu yorumlaması istenen Sıddık, şu an için ekleyeceği bir şey olmadığını, raporun Güvenlik Konseyi üyelerince teslim alındığını ve içeriğinin, üyeler tarafından UNFICYP raporuyla birlikte değerlendirileceğini belirtti.
Gazete, Spehar’ın ise bugün DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’la görüşeceğini duyurdu.
 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 13:51
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