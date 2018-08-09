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Spehar Barış Gücü Askerlerinin Madalya Töreninde Konuştu

Spehar Barış Gücü Askerlerinin Madalya Töreninde Konuştu

09 Ağustos 2018 Perşembe 08:00
Spehar Barış Gücü Askerlerinin Madalya Töreninde Konuştu

“KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN UMUT AZALMAKTADIR”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin taahhüt ve siyasi iradelerini canlandırma konusunda, Kıbrıs’taki taraflara yönelik yapılan çağrıların duyulmasını umduğunu” dile getirdi.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, geçtiğimiz Salı günü BM’deki hizmetlerinden ötürü, Arjantin, Brezilya ve Paraguay’dan Barış Gücü askerlerine madalya takdim edilmesi dolayısıyla gerçekleştirilen törende konuşan Spehar, “BM Güvenlik Konseyi’nin kısa zaman önceki kararında, tarafları bir çözüme ilişkin taahhüt ve siyasi iradelerini canlandırmaları konusunda teşvik ettiğini” ifade etti.

Spehar “BM Genel Sekreteri tarafından verilen mesajın, Kıbrıs sorununun herhangi bir kalıcı çözümünün, ilk ve esas olarak iki liderden ve genel olarak bizzat Kıbrıslıların kendisinden gelmesi gerektiğine dair anlayışı güçlendirdiğini” söyledi.

Spehar sözlerini kısaca şöyle sürdürdü: “Bu çağrıların duyulmasını umuyoruz. Biz kendi açımızdan bu adada barış hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin bildiği gibi, ne yazık ki geçtiğimiz Temmuz ayında Kıbrıs’la ilgili konferansın son bulmasından bu yana, barış müzakereleri gerçekleşmedi ve bunca yıldan sonra, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin umut azalmaktadır.”

Gazeteye göre Spehar “2015 yılının Mayıs ayında başlayan müzakere sürecinde kaydedilen muazzam ilerlemeye ve birçok Kıbrıslının başarılan şeylerin kaybolmayacağının güvenceye alınmasına dair arzusuna” da işaret etti.

Konuşmasında UNFICYP’e de atıfta ve bunun, sürecin desteklenmesinde hayati rol oynadığını ifade eden Spehar, UNFICYP’in, kalıcı bir sonuç ve müzakerelerin başarısını kolaylaştıran şartların meydana getirilmesine katkıda bulunduğunu savundu.

BM Güvenlik Konseyi’nin, aldığı son kararda, UNFICYP’in bununla ilgili anahtar-rolünü kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade eden Spehar, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresini 2019 yılının Ocak ayına kadar uzattığını ve UNFICYP’e verilen bu sürekli destekten cesaretlenmiş olduklarını sözlerine ekledi.

Fileleftheros’un haberine göre ise Spehar konuşmasında, Arjantin hükümeti ilke Arjantinli barış gücü askerlerine Kıbrıs’ta barışa hizmet ederek, yaptıkları her şey için özellikle teşekkür etti ve Arjantin’in 25 yıldır UNFICYP’te yer aldığını söyledi.

Haber Haravgi’de “Kıbrıs Sorununun Çözümüne İlişkin Umut Azlmaktadır”, Fileleftheros’ta “Çözüme İlişkin Taahhüt ve İradeye Yatırım Yapıyor- Spehar Liderlerin İşitmesi İçin Barış Gücü Askerlerine Söyledi”, Alithia’da ise “BM (Müzakerelerin) Yeniden Başlaması İçin İtiyor” başlığıyla yer buldu.

 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 11:43
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