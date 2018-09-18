Spehar, Anastasiadis’le Görüştü

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar bu sabah, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi.



Rum radyosunun haberine göre, Spehar, Anastasiadis’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, New York ziyareti öncesinde Anastasiadis’le çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek “Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin nasıl ilerleyeceği konusunda önümüzdeki dönemin çok önemli olduğunu” dile getirdi.



Liderlerle yılın bu zamanlarında, New York’taki BM Genel Kurulu’na gitmelerinden önce görüştüğünü hatırlatan Spehar, Anastasiadis’le yaptığı görüşmede, Anastasiadis’in “beklentilerini” ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki iyi niyet misyonuna ilişkin Güvenlik Konseyi’ne Ekim ayında sunması beklenen raporu ele aldıklarını belirtti.



Spehar, BM Genel Sekreteri Guterres’in liderlerle üçlü görüşme yapıp yapmayacağı hususunda bilgi sahibi olmadığını vurgularken, Guterres’in Kıbrıs’taki taraflarla görüşmelerde bulunması için atadığı danışmanı Jane Holl Lute’un ise yakın zamanda Guterres’e bilgi vereceğini sözlerine ekledi.

