Sözlük Yabancı Basın Ve Uluslararası Örgütlerde İddiası

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazetecilere yönelik oluşturulan tavsiye niteliğindeki sözlüğün yabancı basın ve uluslararası örgütlere dağıtıldığı ileri sürülerek, bazı Rum gazetecilerin bu konudaki tepkileri aktarıldı.



Alithia gazetesi, sözlüğe karşı olan Rum gazeteciler inisiyatifinin, sözlükle ilgili meselenin farklı boyutlar aldığını savundu.



Sözlüğün, yabancı basında ve Kıbrıs sorunundaki siyasi gelişmelerle doğrundan ilişkisi olan uluslararası örgütlere verildiğini belirten inisiyatif, başka hedeflerin ileri götürülmesi için gazetecilerin piyon olarak kullanıldığını hissettiklerini savundu.



İkinci kez ve bu kez daha güçlü olacak bir imza kampanyası başlatacaklarını da ifade eden inisiyatif, ayrıca uluslararası alanlarda sözlükle ilgili şikayetlerde bulunacaklarını belirtti.



İnisiyatif, açıklamasında, Rum Gazeteciler Biriliği’ne yönelik eleştirilerde de bulundu.



