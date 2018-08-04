Sözlük Tartışmalarına Devam...

Güney Kıbrıs’ta, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazetecilere yönelik oluşturulan tavsiye niteliğindeki sözlükle ilgili tartışmalar sürüyor. Rum Başsavcı Kostas Kliridis, sözlüğün; gazetecilerin kararlarını sorguladığı yorumunda bulunurken, bir grup gazeteci yeni bir imza kampanyası başlattı.



Fileleftheros gazetesi; “Sözlük İle Gazetecilik Kararları Sorgulanıyor… Kınanması İçin Başka İmzalar Toplanırken, Başsavcıdan Net Açıklama” başlıklarıyla verdiği haberinde, Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in Sigma’ya yaptığı açıklamada, sözlükle ilgili yaptığı değerlendirmeleri aktardı.



Habere göre Kliridis, Kıbrıs’taki sözde “işgalle” ilgili terim ve kelimelerin değiştirilmesi çabasına karşı açıklamalarda bulundu.



Kliridis, gönüllülük düzeyinde sunulan sözlüğün, gazetecilerin işine yardım etmemekle kalmayıp, hassas konularda uygun kelime ve terim tercihlerine yönelik kararlarını sorguladığını savundu.



Bu arada bir grup Rum gazetecinin, yeni bir mektubu imzaya açtıklarını kaydeden gazete, mektupta, Rum Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu’nun, sözlüğün geri çekilmesi ve AGİT’in kınanması talebiyle 170 gazeteci ve basın mensubunun imzaladığı mektuplarını görmezden geldiğini belirttiklerini aktardı.



Habere göre; sözlük kabul görmemesine rağmen, AGİT’in bunu, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların iletişimine yardımcı olan bir araç olduğu yönünde “keyfi bir tespit yaprak” yabancı basına ve uluslararası örgütlere dağıttığının savunulduğu mektupta, basın mensuplarının, siyasi çıkarların ileri götürülmesi için “Truva Atı” olarak kullanıldığı ve bunda, Rum Gazeteciler Birliği’nin tolerans ve eylemsizlikleriyle başarıya ulaşıldığı savunuldu.



Pazartesi yayımlanması beklenen mektubu imzalayacak kişiler, örgütten, AGİT’in kınanmasını ve sözlüğün geri çekilmesini istemesini talep ederken, aksi taktirde bunu kendilerinin yapacağı uyarısında bulundular.



ZİNON’DAN İDDİA...



Öte yandan gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı eski Genel Müdürü Aleksandros Zinon’un, internette müdahil olduğu bir tartışmada, AGİT’teki Rum Büyükelçi’nin hem resmi hem de kişisel olarak konuyla ilgili müdahalede bulunduğunu ve sözlüğe ilişkin niyetlerle ilgili sorunları vurguladığını söylediğini aktardı.



Habere göre Zinon, büyükelçinin görmezden gelindiğini, ayrıca bir de Rum Gazeteciler Birliği tarafından müdahalesinden dolayı suçlandığını savundu.



