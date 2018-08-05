Sözlük Konusunda BM'den Yorum Yok!

BM Genel Sekreteri’nin Basın Sözcü Vekili Farhan Haq, Kıbrıs’ta gazetecilerin kullanımı için hazırlanan ve Rum tarafında tepkilere yol açan tavsiye niteliğindeki sözlükle ilgili bir yoruma sahip olmadığını belirtti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, BM Genel Sekteri’nin Basın Sözcü Vekili Farhan Haq'ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazetecilere yönelik oluşturulan tavsiye niteliğindeki sözlük konusundaki bir soruya yanıtına yer verdi.

Habere göre AGİT, sözlüğe ilişkin olarak BM’nin, “Türk işgali ve istilası” gibi ifadelerin kullanımından kaçınılması gerektiğiyle hem fikir olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Haq, bilindiği üzere AGİT’in kendilerinden farklı ve ayrı olduğunu, onların yayımladıkları raporlar veya tavsiyeler konusunda herhangi bir yoruma sahip olmadıklarını belirtti.

