Sözde “maraş Belediyesi”nden Derinya Plajının Açılmasına Tepki...

Lefkoşa, 20 Temmuz 17 : Sözde “Maraş Belediyesi”nin Derinya plajının, halk plajı olarak yeniden hizmete girmesi kararına tepki gösterdi.

Alithia gazetesine göre belediye, alınan kararı kınayarak, bunun, BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin kararlarına aykırı olduğunu savundu.

Mağusa Belediyesi ve Mağusalı örgütlü Kıbrıslı Türkleri, iki taraf arasında yaşayabilir bir çözüm bulunmasına yönelik güveni yaraladığını iddia ettiği bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağıran sözde “Maraş Belediyesi”, ayrıca Rum hükümeti, siyasi partiler ve Güney Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden tüm yetkili kurumlarda bu durumu protesto etmelerini istedi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre, Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği de yaptığı açıklamada, plajla ilgili kararın kışkırtıcı olduğunu savunarak, derhal şikayet edilmesi gerektiğini savundu.

(HC/SEL)