Sözde “maraş Belediyesi” İle Sözde “lisi Belediyesi”nden Talepler





Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.) Sözde “Maraş Belediyesi”, Maraş’ın derhal Rumlara verilmesini talep ederken; sözde “Lisi (Akdoğan) Belediyesi” de, Rum Yönetiminden, KKTC sınırları içerisinde olmalarına ve işlevleri bulunmamasına rağmen Güney’deki yerel seçimlere dahil edilerek, “başkan ve meclis üyeleri seçilen belediyelerin rolüne daha dikkatle bakmasını” istedi.Fileleftheros, sözde “Maraş Belediyesi” Meclisinin, Gazimağusa’nın kurtuluş yıldönümü olan 14 Ağustos’ta düzenlediği toplantıda onayladığı, Maraş’ın derhal Rumlara verilmesi talebi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e destek beyanını içeren kararın bir suretini, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’ne verdiğini bildirdi.Habere göre, Belediye Başkanı Aleksis Galanos başkanlığındaki heyet, geçen Salı günü ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’ne giderek karar suretini elçilik görevlisi Nathaniel D. Dean’a verdi.Sözde “Maraş Belediyesi” bu yıl bir değişiklik yaparak karar suretini Derinya Barikatı’nda BM Barış Gücü yetkilisine vermek yerine, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin büyükelçilerine veriyor. Bu kapsamda 30 Ağustos’ta İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lilli ile görüşen heyet BM Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar ile de görüşecek.Sözde “Lisi (Akdoğan) Belediyesi”nin Başkanı Andreas Kauris ise, Rum Yönetiminden, kendi gibi olan belediyelerin rolüne daha dikkatle bakmasını ve göçmen camiasındaki başkalaşmaya karşı verdikleri mücadeleyi desteklemesini” istedi.Kauris sözde “Lisi Belediyesi’nin bu yıl “Baharı Beklerken” sloganıyla düzenleyeceği geleneksel “Lisi Anı Günü” etkinliğini tanıtmak için dün düzenlediği basın toplantısında, “geri dönüş anısını canlı tutmak zorundayız” dedi ve “göçmenler için barış şartları altında geri dönüş yolunun yakında açılması” dileğinde bulundu.Kauris, Cuma günü saat 18.00’de Meneu’da başlayacak sanatsal ağırlıklı etkinliğe yoğun katılım göstermenin Akdoğan kökenlilerin görevi olduğunu da sözlerine ekledi.(ŞA/HA)