Sözde “belediyelerden” Bm İnsan Hakları Yüksek Komiseri’ne Şikayet

KKTC’de bulunan yerleşim yerleri için “seçilen” ve “işgal belediyeleri” diye adlandırılan sözde “belediyelerin” oluşturduğu komitenin, TC ve KKTC’yi “Kıbrıs’ta insan hakları ihlalleri” gerekçesiyle adayı ziyaret eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Roanna Tay’a şikayet ettiği bildirildi.

Lefkoşa, 28 Eylül 17 (.): KKTC’de bulunan yerleşim yerleri için “seçilen” ve “işgal belediyeleri” diye adlandırılan sözde “belediyelerin” oluşturduğu komitenin, TC ve KKTC’yi “Kıbrıs’ta insan hakları ihlalleri” gerekçesiyle adayı ziyaret eden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Roanna Tay’a şikayet ettiği bildirildi.

Fileleftheros ve Haravgi’nin haberine göre, “İşgal Belediyeleri Komitesi”, Tay ile yapılan görüşmeyle ilgili açıklamasında, KKTC’deki “kiliseler ve tarihi anıtların yağmalandığı ve bu kiliselerde ayin düzenlenmesinin artık sistemli şekilde yasaklandığına” ilişkin iddiaları aktardığını kaydetti.

Açıklamada, Rum Yönetimi’nin KKTC’de ikamet eden Rum ve Maronitlere BM Barış Gücü aracılığıyla gönderdiği yardımlara gümrük uygulanacağı açıklamalarından duyulan endişenin de aktarıldığı Tay’a bütün bu iddialarla ilgili “bilgilendirici malzeme” verildiği belirtildi.

Roanna Tay’ın, anlatılanları büyük bir ilgiyle izlediği ve verilen malzemeleri, Kıbrıs sorununun BM gündeminin üst sıralarında tutulması hedefini taşıyan Kıbrıs’taki insan hakları durumuyla ilgili yıllık raporu için kullanacağını söylediği de eklendi.

(ŞA/FEZ)