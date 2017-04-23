Güney Kıbrıs:
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23 Nisan 2017 Pazar 09:06

Sözde “Omorfo (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos, Kıbrıs Sorunu Ve Enerji Konularına Değindi

Sözde 'Omorfo (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos, Kıbrıs Sorunu Ve Enerji Konularına Değindi
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 Sözde “Omorfo (Güzelyurt) Metropoliti” Neofitos, Kıbrıs sorunu ve enerji alanında bazı değerlendirmelerde bulundu.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Neofitos, Türkiye ve Kürtlerle ilgili konulardan söz ederken, 2013 yılında yaptığı bir açıklamasında da söylediği üzere, “Kıbrıs sorununun görüşmeler neticesinde çözülmeyeceğini, çözümün; Ruslar, Amerikalılar ve Yahudiler’in Kürt devletini tanıyacağı zaman geleceğini” iddia etti.

“Müminlerin ve hatta Amerika, Avrupa ve Rusya’nın büyük düşünce kuruluşlarının bunu kendilerine söylediklerini” savunan Neofitos, “Zaman içinde görme gücü olan ve olayları daha başlamadan gören Tanrı’nın azizlerine olan inancı temelinde konuştuğunu” belirtti.

Enerji konusunda ise; Türkiye’nin, hidrokarbonu “koklamalarına” bile izin vermemeyi arzuladığını savunan Neofitos, Güney Kıbrıs’ta enerji şirketleriyle anlaşmaların imzalanmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanı’nın yaptığı açıklamaya işaret ederek, bunu “tehditkar” olarak nitelendirdi.

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