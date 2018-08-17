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Sözde “Maraş Belediyesi” meclis üyeleri Mağusa ile ilgili bildirinin içeriğinde anlaşamadı

Sözde “Maraş Belediyesi” meclis üyeleri Mağusa ile ilgili bildirinin içeriğinde anlaşamadı

17 Ağustos 2018 Cuma 11:34
Sözde “Maraş Belediyesi” meclis üyeleri Mağusa ile ilgili bildirinin içeriğinde anlaşamadı

Sözde “Maraş Belediyesi” meclis üyelerinin, Mağusa ile ilgili bildirinin iki toplumlu ve iki kesimli federasyonla ilgili kısmında anlaşamadıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Mağusa Onları Birleştiriyor Ancak İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon Ayırıyor” başlığıyla aktardığı haberinde, “Mağusa’nın Türk askeri tarafından alınmasının 44’üncü yıldönümü nedeniyle” yayınlanacak bildiride, Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki kesimli federasyon zemininde çözüm bulunması talebiyle ilgili ifadenin yer aldığını yazdı.

Gazete, AKEL ve DİSİ’nin söz konusu ifadeyle ilgili herhangi bir itirazı olmazken; DİKO, EDEK, Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) ve Dayanışma Hareketi üyelerinin, bu ifadenin metinden çıkarılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gazeteye göre 4 partinin belediye meclis üyeleri, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon ifadesinin çıkarılmasıyla ilgili tezlerinin, bu konunun siyasi bir konu olması ve yerel yönetimlerin değil, Ulusal Konsey’in yetkileri dahilinde olmasından kaynaklandığını ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2018 15:11
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