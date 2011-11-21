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Sonsuza dek genç kalmanın 10 sırrı

Hayat, aldığımız nefeslerin sayısı ile değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülür!

Sonsuza dek genç kalmanın 10 sırrı

Hayat, aldığımız nefeslerin sayısı ile değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülür!

21 Kasım 2011 Pazartesi 18:02
Sonsuza dek genç kalmanın 10 sırrı
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Ne kadar zamanınız olduğunu bilmiyorsunuz ama olan kadarını nasıl yaşadığınız tamamen size bağlı: Hayat, aldığımız nefeslerin sayısı ile değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülür!

1. Önemsiz rakamları bir kenara atın. Buna yaş, kilo ve boy da dahil. Bırakın bu konuda doktorlar endişelensin. Onlara o yüzden ödeme yapıyorsunuz!
2. Sadece neşeli arkadaşlarınızla görüşün. Şikayetler ve söylenmeler sizin de keyfinizi kaçıracaktır.
3. Öğrenmeye devam edin. Bilgisayar, bahçe bakımı, felsefe, ilgi alanınız her ne ise daha fazlasını öğrenin. Beyninizin boş kalmasına asla izin vermeyin. “Boş bir beyin şeytanın atölyesidir.” Ve şeytanın adı Alzheimer.
4. Basit şeylerden keyif almayı bilin.
5. Sıklıkla gülün, uzun uzun ve gürültülü olsun. Nefessiz kalıncaya kadar gülün!
6. Bazen gözyaşları durdurulamaz. Kederlenin ama sonra hayata devam etmeyi de bilin. Hayatımız boyunca bizimle olacak tek insan yine biziz. Yaşıyor iken yaşayın!
7. Etrafınızı sevdiklerinizle çevreleyin; aileniz, köpeğiniz, hatıralar, müzik, bitkiler, hobiler; fark etmez, neyi gerçekten seviyorsanız. Eviniz sizin sığınağınız.
8. Sağlığınıza önem verin: Eğer iyi ise muhafaza edin. Değil ise, iyileştirmek için gerekenleri yapmayı ihmal etmeyin.
9. Suçluluk seyahatlerine çıkmayın. Alışveriş merkezi, şehir dışı hatta belki yabancı bir ülkeye gidin ama asla suçluluğun olduğu yere…
10. İnsanlara onları sevdiğinizi söyleyin, elbette gerçekten sevdiklerinize, her fırsatta!

Ve hiç aklınızdan çıkmasın: Hayat, aldığımız nefeslerin sayısı ile değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülür!

Son Güncelleme: 21.11.2011 18:02
Anahtar Kelimeler:
SağlıkHayatNefesYaşmak
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