Sondajla İlgili Haberler Ve Fransız Bakanın Ziyareti

West Capella isimli sondaj gemisinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 11’inci parseldeki çalışmalarının “Türk tarafının bölgede gerilim yaratma çabalarına rağmen”, sorunsuz devam ettiği belirtildi.

“MATKAP DENİZ TABANINA İNDİ VE SONDAJ BAŞLADI”

HRİSTODULİDİS: “ENDİŞE YOK… SONDAJ PROGRAMI NORMAL ŞEKİLDE SÜRÜYOR”

FRANSIZ BAKAN HELİKOPTERLE SAVAŞ GEMİSİNE GİTTİ

West Capella isimli sondaj gemisinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 11’inci parseldeki çalışmalarının “Türk tarafının bölgede gerilim yaratma çabalarına rağmen”, sorunsuz devam ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Matkap Deniz Tabanına İndi” başlıklı haberinde, Eni-Total konsorsiyumu hesabına faaliyet gösteren matkabın dün deniz tabanına indiğini ve sondaj prosedürünün başladığını yazdı.

2 bin 230 metre derinliğe kadar matkabın sorunsuz çalışmasının beklendiğini, çünkü doğal gaza ait belirtiler bulunmadığını yazan gazete, sondajın hedef noktasına doğru olan geriye kalan derinliklerinde ise, çalışanların olası hidrojen sülfid salınımından etkilenmesinden kaçınılması için sıkı güvenlik önlemleri alınacağına dikkati çekti.

Sürecin tümünün 75 gün süreceğini de anımsatan gazete, yatakta doğal gaz bulunması olasılıklarının ise yüzde 20’lerin üzerinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan Türk hareketlerinin Doğu Akdeniz’deki geniş çaplı bir gözetim ağı tarafından izlenmekte ve kayda geçirilmekte olduğunu yazan gazete, Fransız hükümetinin ise Total şirketine “güvenlik şemsiyesi” sunmakta olduğunu ve bundan dolayı Fransa Savunma Bakanının da dün bölgede bulunduğunu kaydetti.

Gazeteye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da açıklamasında, Fransız Savunma Bakanının bölgede bulunmasını olumlu bir hareket olarak niteledi.

Barbaros araştırma gemisinin de sözde Rum MEB’indeki 6 ve 7’inci parsellere girip-çıkarak “Kıbrıs’ın” batısında dolaşmakta olduğunu iddia eden gazete, Türk savaş gemisi Gökçeada’nın da bölgede bulunduğunu ve 11’inci parseldeki sondajı uzaktan takip ettiğini ileri sürdü.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye’nin hareketlerinin endişe yaratmadığını ve sondaj programının normal şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Esas olan şeyin sondajda problem yaratılmaması olduğunu ve böyle bir şeyin de olmadığını söyleyen Rum sözcü, Gökçeada gemisiyle ilgili olarak ise bunun “daha dikkatli olması gereken bir noktaya yaklaşmasının haricinde, endişe verici herhangi bir şey olmadığını” söyledi.

Rum kesiminin tepkilerinin “önleyici” nitelikte olmakla birlikte, siyasi, aynı zamanda diplomatik aşamada hareket etmekte olduğunu belirten Hristodulidis, bazı basın yayın organları tarafından meydana getirilmekte olan “savaş ortamı” konusunda ise, bu yayımlanan bilgilerin gerçekliği yansıtmadığına işaret etti.

Hristodulidis, Rum kesiminin sözde MEB’deki bütün hareketleri yakından izlemekte ve buna uygun olarak hareket etmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

FRANSIZ SAVUNMA BAKANI PARLY DÜN GÜNEY KIBRIS’TAYDI

Öte yandan Fransız Savunma Bakanı Florence Parly’nin ise dün birkaç saatliğine Güney Kıbrıs’a gittiğini ve helikopterle bölgede seyir halinde olan bir Fransız savaş gemisini ziyaret ettiğini kaydeden gazete, Parly’nin bunun akabinde ise Ürdün’e gitmek için adadan ayrıldığını belirtti.

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in ise Fransız Bakanı “Zinon” isimli koordinasyon merkezinde karşıladığını yazan gazete, Fokaidis’in Parly’yi Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan ettiği MEB’deki enerji planlamaları, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve iki ülke arasındaki savunma anlaşması hakkında bilgilendirdiğini kaydetti.

Fransız bakana, yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ziyaretlerden olmasına bağlı olarak, Güney Kıbrıs’a verdiği önemden ötürü teşekkür etme fırsatı bulduğunu dile getiren Fokaidis, Parly’ye, her daim en önemli ortaklarından olan Fransa’yla, Doğu Akdeniz’de güvenlik ve şartlarının ileriye götürülmesi, aynı zamanda yeni sorunların ele alınması için, işbirliğinde bulunma konusundaki taahhütlerini yineleme fırsatı bulduğunu da ifade etti.

Dört ay önce Fransa’yla imzaladıkları yeni savunma anlaşmasının, düzeyi yükseltilmiş olan bu işbirliğinin çerçevesini ortaya koymakta olduğunu da ifade eden Fokaidis, burada artık deniz ve enerji güvenliği konularına özel önem verilmekte olduğunu belirtti.

Gazeteye göre Fokaidis “ruhsat verilen şirketler ve ilgili ülkelerle, enerji planlamalarını programlandığı şekilde tamamlamaları hedefiyle, herhangi bir gerilim veya gerilim söyleminden uzakta olmak üzere ve daima uluslar arası hukuk temelinde, işbirliği içerisinde çalışmakta olduklarını” da söyledi.

Gazeteye göre Fokaidis, Parly ile bölgesel güvenlik ortamı ve terörle mücadele çabalarının sürmesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını da ekledi.

Fileleftheros ise haberinde, Fransız Savunma Bakanının Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin, Paris’in, Türklerin Total şirketinin araştırmaları aleyhindeki ileri sürülen meydan okumalarına net bir yanıt olduğu iddiasında bulundu ve Parly’nin ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiğine işaret etti.

Haravgi ise haberinde, Parly’nin, Güney Kıbrıs’ın terörle mücadelede Fransa’nın istikrarlı müttefiki olarak kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Gazete başka bir haberinde ise, Barbaros gemisinin Baf açıklarında olduğunu iddia etti.

Politis de haberinde, matkabın (deniz yüzeyi ile deniz tabanı arasındaki mesafe olan) 1.698 metreye indiğini ve hali hazırda deniz tabanından itibaren 2.550 metrede bulunan yatağa inmeye başladığını yazdı.

GAZETE BAŞLIKLARI

Fileleftheros: “Savunma Bakanının Ziyaretiyle Türk Meydan Okumalarına Fransız Yanıtı- Fransa Parly’nin Ziyaretiyle Yanıt Verdi- MEB’de Tahrikte Bulunmakta Israr Eden Ankara’ya Net Mesaj- Total’in Matkabı Durdurulamaz Şekilde Hedefe İlerliyor”

Haravgi: “Parly: Kıbrıs Terör Karşısında İstikrarlı Müttefik- Fransız Bakan Doğu Akdeniz’de Bulunan Languedoc Savaş Gemisinde- Barbaros Baf Açıklarında”

Politis: “Sondaj Sorunsuz Başladı- Hükümet Soğukkanlılık ve Fantastik Savaş Senaryoları Meydana Getirilmesinden Kaçınılması Telkininde Bulunuyor- Barbaros Amaçsızca Güneybatıda Dolaşıyor- Fransız Bakanın Ziyareti Mesajdı- Fransız Savunma Bakanından Açıklama Yok”