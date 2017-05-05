Güney Kıbrıs:
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05 Mayıs 2017 Cuma 09:19

Sondajın Nerede Olacağını Belirlemek İçin Araştırmalar Sürüyor

ENI şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisindeki ruhsatına sahip olduğu parsellerin hangisinde sondaj yapılacağına karar vermek için sismik araştırma gemisiyle incelemeler yaptırdığı belirtildi.

Sondajın Nerede Olacağını Belirlemek İçin Araştırmalar Sürüyor
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Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : ENI şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisindeki ruhsatına sahip olduğu parsellerin hangisinde sondaj yapılacağına karar vermek için sismik araştırma gemisiyle incelemeler yaptırdığı belirtildi.

Politis gazetesi, Ramform Hyrepion sismik araştırma gemisinin 8 ve 9’uncu parsellerde yaptığı üç boyutlu sismik araştırmaların sonucunda ENI’nin, bir sonraki sondajını hangi parselde yapacağının ortaya çıkacağını yazdı.

Gazete, Cirrus gemisinin de 8’inci parselde yaptığı araştırmalar ve örnek alımlarıyla aynı yönde bilgiler alınacağını kaydeden gazete, gerek Ramform Hyrepion, gerekse Cirrus’un ENI hesabına yaptığı araştırmalarla, önümüzdeki aylar içerisinde gerçekleştirilmesi gereken iki sondaj konusunda nihai kararların alımında kolaylıklar sağlamak için gerekli bilimsel sonuçların elde edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bilgilere göre, ENI’nin, ilk sondajını Kasım 2017, ikinci sondajını da en erken 2018’da yapma yönünde düşüncelere sahip olduğunu kaydeden gazete, ENI’nin şu an için Rum hükümetine sondaj planlarıyla ilgili bilgi vermediğinden, ruhsatına sahip olduğu parsellerin (2, 3, 6, 9, 8) hangisinde sondaj yapacağını kimsenin bilmediğini belirtti.

(HC/FEZ)

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