Güney Kıbrıs:
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26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20

Sondajda Sekiz Aşamadan İlki Tamamlandı

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 11’inci parselde “Onisiforos” adı verilen bölgede yürütülen sondaj faaliyetlerinde planlanan sekiz aşamadan ilkinin tamamlandığı haber verildi.

Sondajda Sekiz Aşamadan İlki Tamamlandı
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Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 11’inci parselde “Onisiforos” adı verilen bölgede yürütülen sondaj faaliyetlerinde planlanan sekiz aşamadan ilkinin tamamlandığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi sondajda 2 bin 430 metre derinliğe ulaşıldığını belirterek, şu anda sondaj matkabının işletilmeyip, koruyucu beton yerleştirme işleminin yapılmakta olduğunu aktardı.

Herhangi bir sızıntının önüne geçilmesine yönelik ilk sistemin de yerleştirileceğini belirten gazete, bu prosedürün hafta sonuna kadar sürmesinin beklendiğini kaydetti.

Habere göre, ikinci aşamada sondajda 3 bin 100 metreye ulaşılması bekleniyor.

Gazete, Larnaka Havaalanından havalanan iki helikopterin, personel ve malzeme nakli için yaptığı uçuşların da sorunsuz sürdüğünü aktardı.

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