Sondaj Gemisi Yarın Sabaha Yakın Sondaj Noktasına Ulaşıyor

Total-ENI şirketleri hesabına, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde bulunan 11’inci parselde sondaj yapacak “West Capella” sondaj gemisinin yarın sabah 3.00’de sondaj noktasına ulaşması bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi, “Sondaj Makinesi Sabaha Yakın Onisiforos Batı-1 Hedefinde- Sondaj İçin Her Şey Hazır” başlıklarıyla geniş yer ayırdığı haberinde, sondaj gemisinin Çarşamba (yarın) sabaha yakın 3’te, “Onisiforos Batı-1” hedefinde olacağını yineledi.

Fransız Total şirketinin, yalnızca personelin güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünmesi halinde planlarını değiştireceği açıklaması yaptığını kaydeden gazete, bir deniz altı robotunun da, olası deniz enkazlarının sondajdan etkilenmemesi için bölgeden resimler sağlayacağını belirtti.

Sözde Rum MEB’inde daha önceki zamanlarda gerçekleştirilen dört sondajın aksine, “Onisiforos Batı–1” hedefinde yapılacak sondaj için ek tedbirler alındığını da kaydeden gazete, daha öncekilerin aksine sondaj için yalnızca sondaj noktasıyla beş deniz mili mesafesinin değil, iki alanın bağlandığını belirtti.

Sismografik araştırmalar için buna ekstra olarak, sözde Rum MEB’inin Mısır MEB’iyle olan sınırı boyunca 100 kilometreden fazla bir alanın bağlandığını yazan gazete, bunun sondaj gemisinin sözde Rum MEB’ine girmek için seyredeceği taraf olduğunu belirtti.

Ramform Hyperion isimli sismografi gemisinin ise, son 48 içerisinde bu alanda hareket ederek, sismografik araştırmalar yaptığını kaydeden gazete, sondaj makinesi çalıştığı müddetçe, bundan onlarca kilometrelik mesafede, gürültüden dolayı oluşacak parazitler ve sondaj makinesinin yol açacağı sarsıntılardan ötürü, düzgün sismografi yapılamayacağı kaydedildi. Şu an bu alanda sismografik araştırmalar yapılmasının nedenlerinden birinin bu olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, geminin sondaj noktasına varmasının hemen ardından sabitlenme işlemlerinin başlayacağı, akabinde de hemen sondaj makinesinin matkaplarının indirileceği belirtildi.

Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından dün gece geç saatlerde bir Navtex yayımladığını da bildiren gazete, bunun West Capella gemisinin sabitleneceği sondaj noktasını belirlediğini; aynı zamanda 12 Temmuz’dan itibaren üç aylığına, sondaj makinesinin beş deniz mili mesafesindeki bölgeyi, gemi geçişlerinin yasaklandığı güvenlik bölgesi olarak bağladığını ekledi.

Alithia ise “West Capella Yarın 11’inci Parsele Ulaşıyor ve Matkabı Hazırlıyor” başlığıyla yer verdiği haberinde ise, West Capella isimli sondaj gemisinin, hem Güney Kıbrıs, hem de yabancı şirketler aleyhinde ileri sürülen dünkü yeni “Türk tehditlerine” karşın, sözde Rum MEB’ine yönelik yolculuğunu normal şekilde sürdürdüğünü yazdı.

Geminin dün Girit açıklarında seyrettiğini anımsatan gazete, geminin 11 numaralı parseldeki hedefine yarın sabah veya öğlen ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın dünkü açıklamalarına yer ayıran gazete, Reuters haber ajansı tarafından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını yorumlaması sorulan Total şirketi sondaj programı ve üretim müdürünün “şirketin hiç endişesi olmadığını söylediğini” de ekledi.