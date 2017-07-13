Sondaj Gemisi Güney Kıbrıs Meb’ine Sorunsuz Ulaştı

Rum basını, sözde Münhasır Ekonomik Bölge’de (MEB) yer alan 11’nci parselde doğal gaz sondajı gerçekleştirecek Total şirketine ait “West Capella” gemisinin dün sabah sondaj yapacağı noktaya hiçbir tahrik olmadan sorunsuz ulaştığını yazdı.

Politis gazetesi, “Sondaj Emniyetli Sularda – West Capella’nın Ne Bulacağını 75 Günde Öğreneceğiz” başlıkları altında manşetten verdiği haberinde, özellikle Yunanistan kaynaklı bazı internet sitelerinin, Güney Kıbrıs’ın açık sularında Türkiye, Fransa ve Kıbrıs arasında bir savaş çıkacak izlenimini yaratma çabalarına karşın, sondaj gemisinin bölgede dün sabahtan itibaren rahatsız edilmeden çalıştığını yazdı.

Gazete, sondaj gemisinin bulunduğu alanın yakınlarında Türkiye’nin askeri tatbikat yapacağı, geminin Fransız savaş gemileri tarafından korunduğu ve Türkiye tarafından düşmanca tavırların arttığı şeklinde basında yer alan haberlerin Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos tarafından yalanlandığını yazdı.

Habere göre Papadopulos, Larnaka limanına Fransız savaş gemilerinin demirlemesinin sondaj gemisiyle alakası bulunmadığını ifade etti.

Gazete, bir başka kaynaktan elde edilen bilgiye göre, savaş gemilerinin Larnaka limanına demirlemelerinin Fransa’yla mevcut işbirliği çerçevesinde sürekli gerçekleşen bir olay olduğunu ve yılda yaklaşık 80 Fransız gemisinin Rum limanlarına demirlediğini aktardı.

Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX konusunda ise gazete, söz konusu bölgenin Kıbrıs’ın güney ve batısında bulunduğunu, NAVTEX’le sıkça bağlanan bir alan olmasına karşın kimi zaman tatbikatların yapılmadığını aktardı.

Papadopulos, bu konudaki açıklamasında, West Capella gemisini 25 deniz mili çapındaki alanda rahatsız edecek herhangi bir durum gerçekleşmediğini, Türkiye’nin bağladığı bölgenin gemiden 30 deniz mili uzakta bulunduğunu vurguladı.

Destekçi gemiler dışında sondaj gemisinin 500 metre yakınına hiçbir geminin yaklaşamayacağını da belirten Papadopulos, aynı şeyin Rum hükümeti tarafından bağlanan 5 deniz mili çapındaki alan için de geçerli olduğunu ifade etti.

Gazete, West Capella gemisinin bir Türk gemisiyle tek karşılaşmasının Girit ile Kıbrıs arasında olduğunu, Türk savaş gemisinin sondaj gemisinin bilgilerini aldığını ve bu uygulamanın bölgede Türk gemileri tarafından yapılan rutin bir kontrol olduğunu belirtti.

Gazete, Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin günde iki kez sondaj gemisiyle iletişim kuracağını, helikopterlerin de dünden itibaren bölgede uçuşlara başladıklarını yazdı.

SONDAJ YARIN VEYA CUMARTESİ

Gazete, sondaj gemisinin yarın veya cumartesi günü sondaja başlamasının ve sondajın ilk sonuçlarının 75 günde alınmasının beklendiğini de yazdı.

Habere göre, yangın söndürme teçhizatı bulunan “Troms Hera” gemisi de, sondaj gemisinin çok yakınında seyir halinde.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini, “Düşük Gerilimli Kışkırtmalar – West Capella Gemisi Yakınlarında Hiç Türk Hareketi Yok – Yasadışına Çıkmadan Kışkırtıyor – Sondajın Siyasi Gelişmelerle Hiç İlgisi Yok” başlıkları altında verdiği haberde, Türkiye’nin ince bir politika izleyerek, şu ana kadar sondaj çalışmalarına ilişkin herhangi bir kışkırtma gerçekleştirmediğini yazdı.

Gazete, platformda çalışacak personelin dün iki helikopterle sürekli platforma taşındıklarını belirtirken, ABD’nin Suriye ve Irak’taki müdahalelerinde yer alan “USS George H.W. Bush” isimli savaş gemisinin platforma 10 km’den yakın konumda bulunduğunu ve bölgede seyir halinde olduğunu aktardı.

KASULİDİS: “DİPLOMATİK DÜZEYDE ÖNLEMLER ALINDI”

Gazetenin bir diğer haberine göre, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, TOTAL şirketinin 11nci parseldeki sondajları konusunda diplomatik düzeyde önlemler alındığını söyledi.

Devlet Radyo Televizyon Kurumu’na (RİK) yaptığı açıklamada Kasulidis, Türkiye’nin “kırmızı çizgiyi aşmayacağı” değerlendirmesinde bulundu.

Kasulidis, MEB’deki çalışmaların Kıbrıs sorunundaki siyasi gelişmelerle ilişkisi olmadığı iddiasında bulunarak, “enerji programının Kıbrıs sorununun esiri olmasının söz konusu olamayacağını” söyledi.

Gazete, Yunan Savunma Bakan Vekili Dimitris Vitsas’ın da konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Türkiye’nin bölgedeki tatbikatının gerçek mermiler olmaksızın yapıldığını söylediğini yazdı.

Haberde, isim verilmeden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün, “Türkiye’nin bölgedeki tehditlerine” ilişkin bir soruya karşılık, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’indeki kaynakları kullanım hakkını tanıdıklarını, adanın tüm kaynakları gibi petrol ve doğal gaz kaynaklarının da bütünlüklü bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında eşit paylaştırılması gerektiğine inanmayı sürdürdüklerini ve bölgede gerginliği artıracak eylemlere karşı olduklarını” söylediği de aktarıldı.

Diğer gazeteler konuya ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttı:

Alithia: “Hali Hazırda İşe Koyuldu – West Capella Kıbrıs MEB’indeki 11’nci Parseldeki Randevusuna Sadık Kaldı – Türkler Şu Ana Kadar Herhangi Bir Taciz Olmaksızın İzliyor”.

Haravgi: “Sondaj Gemisi Etrafında Gözetleme Bölgesi”.



