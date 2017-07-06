Sondaj Gemisi Doğrudan Sondaj Noktasına Gidecek

West Capella isimli sondaj gemisi tarafından, “Onisiforos” (Onesiphoros West-1) hedefinde yapılacak sondaj için her şeyin hazır olduğu ve sondaj gemisinin önümüzdeki haftanın başında sondaj noktasına ulaşmasının beklendiği bildirildi.

West Capella isimli sondaj gemisi tarafından, “Onisiforos” (Onesiphoros West-1) hedefinde yapılacak sondaj için her şeyin hazır olduğu ve sondaj gemisinin önümüzdeki haftanın başında sondaj noktasına ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “West Capella Doğrudan Sondaj Noktasına” başlıklı haberinde, Total-ENI konsorsiyumu hesabına 11 numaralı parselde sondaj yapacak geminin, dün Cezayir açıklarında, Doğu Akdeniz istikametinde seyir halinde olduğunu yazdı.

Bunun Noble ve ENI şirketleri tarafından yapılan sondajların ardından, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde yapılacak beşinci sondaj olacağını yazan gazete, “eldeki bilgilere” göre, Fransız Total şirketi tarafından bütün detay ve senaryoların ayarlandığını kaydetti.

Sondaj yapılacak noktanın bir süreden bu yana belli olduğunu da anımsatan gazete, bunun “Kıbrıs’ın” güney kıyılarına 180 kilometre mesafede, 11 numaralı parselin güneybatı kısmında ve Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği MEB’ini Mısır MEB’inden ayıran sınıra ise 8 kilometre mesafede olduğunu belirtti.

4 BİN 250 METRE DERİNLİK

Sondajın önümüzdeki haftanın sonundan önce başlaması ve yaklaşık olarak ağustos sonuna kadar sürmesinin beklendiğini yazan gazete, sondaj makinesinin, hedef nokta olan ve Onisiforos yatağının batı kısmının da zirvesi olan, deniz tabanı altındaki 4 bin 250 metre derinliğe ulaşacağını kaydetti.

Total şirketinin planlamasında, sondajla ilgili önceden belirlenmiş ve incelenmiş iki alternatif nokta bulunduğunu ve bu iki nokta arasında 600 metre mesafe bulunduğunu da yazan gazete, sondaj gemisinin sondaj noktasına ulaşmasının ardından, bu noktaya sabitlenmesi prosedürünün başlayacağını, hemen ardından da matkaplarının indirilmesine başlanacağını ifade etti.

Sondajın “teleskopik tip” bir sondaj olacağını da belirten gazete, Total şirketinin zaman takvimine göre, sondajın Eylül ayının ilk günlerinde tamamlanacağını kaydetti.

Sondaj esnasında bir yatak tespit edilmesi durumunda, ilk denemelerin yapılması için sondajın 73 gün süreceğini yazan gazete, sondaj noktasının kapatılması için de zaman gerekeceğini, çünkü keşif yapılması durumunda bunun daha da karmaşık hale geldiğini belirtti.

Gazete, keşif olmaması durumunda ise, prosedürün 50 günde tamamlanacağını ekledi.

“DESTEK GEMİLERİ, ÜS VE HELİKOPTER PİSTİ HAZIR”

Üç destek gemisinin de çalışmaya başlamak için hazır olduğunu yazan gazete, bir destek gemisinin ise sondaj gemisine sözde Rum MEB’ine kadar eşlik etmek için şu an Malta’da beklediğini belirtti.

Gazete, sondaj gemisinin personelini Larnaka Havalimanı’ndan sondaj kulesine taşımak için yapılacak günlük helikopter uçuşları için pist olarak kullanılacak üssün de hazır olduğunu ekledi.