“solcuları Değil Hainleri İnfaz Ettik”

Lefkoşa, 27 Nisan 18 (.): EOKA’nın Karpaz Bölge Sorumlusu Fotis Papafotis’in anlatıldığı “Kronia Viotis” isimli kitabın Yunanistan’da yapılan tanıtımına Rum yönetiminin resmen katılmasını yazılı açıklamayla eleştiren AKEL’e, EOKA’cılardan cevap geldi

Alithia’nın “AKEL’e Cevap… ‘EOKA Solcuları Değil Hainleri İnfaz Etti” başlıklı haberine göre “1955-59 EOKA’cılar Birliği” tarafından yapılan yazılı açıklamada, AKEL ve diğer sivil toplum örgütlerinin tepkilerini “suçlarını örtme çabasıyla tarihi gerçeği çarpıtarak” ortaya koyduğu savunuldu. Açıklamada “EOKA solcuları infaz etmedi, EOKA hainleri infaz etti” vurgusu yapıldı.

Haravgi haberi “EOKA’cılar Hükümet Sözcüsü Gibi Cevap Verdi… Grivaçılar Tarafından İnsanlık Dışı Şekilde Öldürülenlerin Anısına Bile Saygı Göstermediler” başlığıyla aktardı.

Gazete, Rum yönetiminin “Fotis Papafotis’in EOKA-B’nin istihbarat sorumlusu, örgütlenme genel sekreteri ve Karpaz bölge sorumlusu olduğu, hatta Karpaz bölgesinde yapılan infazları şahsen üstlendiğini hatırlatan AKEL’e cevap verme gereği duymadığını, onun yerine “EOKA’cılar Birliği”nin, sanki “Anastasiadis hükümetinin sözcüsüymüş gibi cevap verdiğini” yazdı.

(ŞA/GÜL)