Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Aralık 2016 Salı 08:24

Slovakya Savunma Bakanı İle Parlamento Başkanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunuyor

Slovakya Savunma Bakanı Peter Gadjo ile Slovakya Ulusal Konsey (Parlamento) Başkanı Andrej Danko’nun, Güney Kıbrıs’ta ayrı ayrı temaslarda bulunmakta oldukları haber verildi.

Slovakya Savunma Bakanı İle Parlamento Başkanı Güney Kıbrıs'ta Temaslarda Bulunuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Slovakya Savunma Bakanı Peter Gadjo ile Slovakya Ulusal Konsey (Parlamento) Başkanı Andrej Danko’nun, Güney Kıbrıs’ta ayrı ayrı temaslarda bulunmakta oldukları haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “UNFICYP’teki Slovak Birliğinin Sayısı Arttı” başlıklı haberinde, Slovakya Savunma Bakanı Peter Gadjo’nun, geçtiğimiz Pazartesi günü Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ile görüşmesinden sonra yaptığı konuşmada, Slovakya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne istikrarlı desteğini ifade ettiğini belirtti.

Gazeteye göre Gadjo, “Slovakya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tezinin istikrarlı olduğunu ve önemli olan şeyin, adanın iki kesimli iki toplumlu federasyon temelindeki toprak bütünlüğü olduğunu” söyledi.

Brastislava’nın Kıbrıs sorununun çözümünü güçlü bir şekilde desteklemekte olduğunu dile getiren Slovak Bakan, BM’nin talebinin ardından, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ndeki (UNFICYP) Slovak Birliğinin sayısının 159’dan 168 askere çıkarıldığını ifade etti.

Gazeteye göre Fokaidis ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ele aldıklarını da dile getiren Gadjo, Fokaidis’e eğitim için Slovakya’daki tesislerin kullanılmasını önerdiğini, öte yandan “Argonaftis” tatbikatına katılım konusundaki daveti de kabul ettiğini söyledi.

Gazeteye göre Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ise konuşmasında, Kıbrıs’taki Slovak Birliğinin katkısından ötürü, Slovakya’ya teşekkür etti.

“Kıbrıs’ın, güvenlik ve istikrar kapısı olarak bölgedeki rolüne” vurgu yapan Fokaidis, vizyonlarının, Doğu Akdeniz’in kargaşa bölgesinden, komşu ülkeler arasındaki refah ve işbirliği bölgesine dönüştürülmesi olduğuna işaret etti.

SLOVAKYA PARLAMENTO BAŞKANI DA GÜNEY KIBRIS’TA

Öte yandan gazete, Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmekte olan Slovakya Ulusal Konsey (Parlamento) Başkanı Andrej Danko’nun da ülkesi Slovakya’nın, Kıbrıs sorununa gerek uluslararası, gerek de Avrupa düzeyinde destek vermeyi sürdüreceğini söylediğini iletti.

Danko’nun Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile görüştüğünü yazan gazete, Şilluris’in, Slovakya’nın ezelden beridir bütün alanlarda Güney Kıbrıs’a desteğini gerçek anlamda gösteren çok dost bir ülke olduğunu söylediğini aktardı.

Gazeteye göre Danko ise konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın bir an önce tarihin travmalarını atlatması dileğinde bulundu ve Güney Kıbrıs’ın ülkesi için yalnızca turizm destinasyonu olarak önemli olmadığını, ülkesinin dış politikasının odağında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Slovakya Savunma BakanıParlamento Başkanı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Cumhuriyeti Konferansa Katılacak” Anastasiadis: “Kıbrıs Cumhuriyeti Konferansa Katılacak”
Rum İç Cephesi Yine Karıştı Rum İç Cephesi Yine Karıştı
Üçüncü Tur Ruhsat İhalesinin Sonuçları Açıklandı Üçüncü Tur Ruhsat İhalesinin Sonuçları Açıklandı
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Hoyer Güney Kıbrıs’a Geliyor Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Hoyer Güney Kıbrıs’a...
Anastasiadis: “Bu Tür Yaklaşımlarla Çözüm Olamaz” Anastasiadis: “Bu Tür Yaklaşımlarla Çözüm...
Binlerce Şişe Alkollü İçki Çaldılar Binlerce Şişe Alkollü İçki Çaldılar
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Anastasiadis: “Kıbrıs Cumhuriyeti Konferansa...

Haberi Oku