Slovakya Savunma Bakanı İle Parlamento Başkanı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunuyor

Slovakya Savunma Bakanı Peter Gadjo ile Slovakya Ulusal Konsey (Parlamento) Başkanı Andrej Danko’nun, Güney Kıbrıs’ta ayrı ayrı temaslarda bulunmakta oldukları haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “UNFICYP’teki Slovak Birliğinin Sayısı Arttı” başlıklı haberinde, Slovakya Savunma Bakanı Peter Gadjo’nun, geçtiğimiz Pazartesi günü Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ile görüşmesinden sonra yaptığı konuşmada, Slovakya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne istikrarlı desteğini ifade ettiğini belirtti.

Gazeteye göre Gadjo, “Slovakya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tezinin istikrarlı olduğunu ve önemli olan şeyin, adanın iki kesimli iki toplumlu federasyon temelindeki toprak bütünlüğü olduğunu” söyledi.

Brastislava’nın Kıbrıs sorununun çözümünü güçlü bir şekilde desteklemekte olduğunu dile getiren Slovak Bakan, BM’nin talebinin ardından, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ndeki (UNFICYP) Slovak Birliğinin sayısının 159’dan 168 askere çıkarıldığını ifade etti.

Gazeteye göre Fokaidis ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ele aldıklarını da dile getiren Gadjo, Fokaidis’e eğitim için Slovakya’daki tesislerin kullanılmasını önerdiğini, öte yandan “Argonaftis” tatbikatına katılım konusundaki daveti de kabul ettiğini söyledi.

Gazeteye göre Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ise konuşmasında, Kıbrıs’taki Slovak Birliğinin katkısından ötürü, Slovakya’ya teşekkür etti.

“Kıbrıs’ın, güvenlik ve istikrar kapısı olarak bölgedeki rolüne” vurgu yapan Fokaidis, vizyonlarının, Doğu Akdeniz’in kargaşa bölgesinden, komşu ülkeler arasındaki refah ve işbirliği bölgesine dönüştürülmesi olduğuna işaret etti.

SLOVAKYA PARLAMENTO BAŞKANI DA GÜNEY KIBRIS’TA

Öte yandan gazete, Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmekte olan Slovakya Ulusal Konsey (Parlamento) Başkanı Andrej Danko’nun da ülkesi Slovakya’nın, Kıbrıs sorununa gerek uluslararası, gerek de Avrupa düzeyinde destek vermeyi sürdüreceğini söylediğini iletti.

Danko’nun Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile görüştüğünü yazan gazete, Şilluris’in, Slovakya’nın ezelden beridir bütün alanlarda Güney Kıbrıs’a desteğini gerçek anlamda gösteren çok dost bir ülke olduğunu söylediğini aktardı.

Gazeteye göre Danko ise konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın bir an önce tarihin travmalarını atlatması dileğinde bulundu ve Güney Kıbrıs’ın ülkesi için yalnızca turizm destinasyonu olarak önemli olmadığını, ülkesinin dış politikasının odağında bulunduğunu da sözlerine ekledi.