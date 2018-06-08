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“Skuridis’e tepkilerin sebebi arsa planıyla ilgili” iddiası

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından “Larnaka tis Lapitu” (Kozan) köyündeki taşınmazının kendisine iade edilmesinin ardından buraya ev inşa etmeye başlaması ve buna yönelik gündeme gelen gelişmeler Rum basınında bugün de yer almayı sürdürdü.

“Skuridis’e tepkilerin sebebi arsa planıyla ilgili” iddiası

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından “Larnaka tis Lapitu” (Kozan) köyündeki taşınmazının kendisine iade edilmesinin ardından buraya ev inşa etmeye başlaması ve buna yönelik gündeme gelen gelişmeler Rum basınında bugün de yer almayı sürdürdü.

08 Haziran 2018 Cuma 09:24
“Skuridis’e tepkilerin sebebi arsa planıyla ilgili” iddiası

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından “Larnaka tis Lapitu” (Kozan) köyündeki taşınmazının kendisine iade edilmesinin ardından buraya ev inşa etmeye başlaması ve buna yönelik gündeme gelen gelişmeler Rum basınında bugün de yer almayı sürdürdü.
Politis gazetesi: “Maraş Günü Geldiğinde – İşgal Bölgelerinde Skuridis’in Konusunu Suistimal Ediyorlar –Skurdis Oradaydı – Mağusaya İlişkin Başvurular Zamanı Geldiğinde” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs Rum Nikolas Skuridis’in Kozan köyündeki taşınmazına ev inşa etmesine yönelik tepkilerin asıl sebebinin, evin planının komşu Kıbrıslı Türklerin geçişini kapatması olduğunu iddia etti.
Gazete, ekip olarak geçtiğimiz cumartesi günü köye giderek Kıbrıslı Türklerle sohbet ettiklerini ve Skuridis’e yönelik tepkilerin “köye geri dönmesi değil, ev inşa planının komşusu olan bazı Kıbrıslı Türklerin evlerine geçit hakkı bırakmaması” yüzünden olduğu izlenimini edindiklerini yazdı.
Haberde, Skuridis’in de birkaç gün önce Kozan köyüne gittiği ve kendisine yönelik tepkilerin komşusu olan Kıbrıslı Türklerin evlerinin geçişinin kapanması yüzünden olduğunu tespit ettiği belirtildi.
Habere göre Skuridis, “nihai izinlerin çıkmasını beklemek amacıyla inşaat faaliyetlerini de durdurdu”.

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Gazete ayrıca, “Skuridis’in olayının KKTC’deki bazı sağcı kesimler ve partiler tarafından suistimal edildiğini” de iddia ederek, TMK Başkan Yardımcısı Romans Mapolar’ın TAK’a verdiği röportajı kaynak belirterek ayrıntılı şekilde yayımladı.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 12:31
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