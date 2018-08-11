Skuridis Kozanköy’deki evinin inşasının en kısa sürede başlamasını umut ediyor

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararıyla Kozanköy’deki malına geri dönme hakkını elde eden Nikolas Skuridis’in inşa etmeyi planladığı ev için çalışmaların bir an önce başlamasını umut ettiği bildirildi.



Alithia gazetesi “Geri Dönüşün Yolu Açıldı Mı?” başlığıyla verdiği haberinde, Skuridis’in, KKTC makamlarından gereken neredeyse tüm izinleri aldığını, geriye yol inşası gibi izinlerin kaldığını belirtti.



Habere göre gazeteye konuşan Skuridis, çalışmaların, herhangi bir engel konmaması durumunda, müteahhitle de uzlaşıya varılmasının ardından, önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını söyledi.



Aylar önce “köy sakinlerince yaratılan sorunların ardından “, sonraki ziyaretlerinde, köylülerin eylemleri konusunda bir “pişmanlık atmosferi” hissettiğinden söz eden Skuridis, geri dönme arzusunu gerçekleştirmesine engel olan bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması umudunu dile getirdi.



Lapta yeni Belediye Başkanı’nın geri dönüş planları konusunda oldukça olumlu bir tutum sergilediği değerlendirmesinde bulunan Skuridis, köy muhtarının ise bir Kıbrıslı Rum’un bölgeye yerleşmesine çok da sıcak bakmadığından söz ederken, önceki muhtarın, arzusuna tamamen karşı olduğunu anımsattı.



Gazete haberinde, belediyeden verilen teyide göre, haziran ayında duran çalışmaların bölge sakinlerinin tepkisiyle değil, ilgili izinlerin alınmamasıyla ilgili olduğunu kaydetti.



