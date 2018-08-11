banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
251.060
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2314
EURO
7.3162
Ağzında sakladığı jiletle kendini yaraladı
AĞZINDA SAKLADIĞI JİLETLE KENDİNİ YARALADI
6 araç sürücüsü trafikten men edildi
6 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TRAFİKTEN MEN...
Gönyeli'de hırsızlık
GÖNYELİ'DE HIRSIZLIK
Tabanca ile yakalandı
TABANCA İLE YAKALANDI
banner282

Skuridis Kozanköy’deki evinin inşasının en kısa sürede başlamasını umut ediyor

Skuridis Kozanköy’deki evinin inşasının en kısa sürede başlamasını umut ediyor

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:53
Skuridis Kozanköy’deki evinin inşasının en kısa sürede başlamasını umut ediyor

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararıyla Kozanköy’deki malına geri dönme hakkını elde eden Nikolas Skuridis’in inşa etmeyi planladığı ev için çalışmaların bir an önce başlamasını umut ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi “Geri Dönüşün Yolu Açıldı Mı?” başlığıyla verdiği haberinde, Skuridis’in, KKTC makamlarından gereken neredeyse tüm izinleri aldığını, geriye yol inşası gibi izinlerin kaldığını belirtti.

Habere göre gazeteye konuşan Skuridis, çalışmaların, herhangi bir engel konmaması durumunda, müteahhitle de uzlaşıya varılmasının ardından, önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını söyledi.

Aylar önce “köy sakinlerince yaratılan sorunların ardından “, sonraki ziyaretlerinde, köylülerin eylemleri konusunda bir “pişmanlık atmosferi” hissettiğinden söz eden Skuridis, geri dönme arzusunu gerçekleştirmesine engel olan bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması umudunu dile getirdi.

Lapta yeni Belediye Başkanı’nın geri dönüş planları konusunda oldukça olumlu bir tutum sergilediği değerlendirmesinde bulunan Skuridis, köy muhtarının ise bir Kıbrıslı Rum’un bölgeye yerleşmesine çok da sıcak bakmadığından söz ederken, önceki muhtarın, arzusuna tamamen karşı olduğunu anımsattı.

Gazete haberinde, belediyeden verilen teyide göre, haziran ayında duran çalışmaların bölge sakinlerinin tepkisiyle değil, ilgili izinlerin alınmamasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

 

banner288
Son Güncelleme: 11.08.2018 13:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Politis’in “Cezalandırılmamış Suçlar Dosyası” Devam Ediyor...
Politis’in “Cezalandırılmamış Suçlar Dosyası” Devam Ediyor...
“Lefkoşa Fır Hattı”nda Bir Günde Bin 500 Uçuş!
“Lefkoşa Fır Hattı”nda Bir Günde Bin 500 Uçuş!
İranlı Öğrenciye Başarısından Ötürü Vatandaşlık Verildi!
İranlı Öğrenciye Başarısından Ötürü Vatandaşlık Verildi!
Rum Siyasiler Tatilde!
Rum Siyasiler Tatilde!
İngiltere’den Müzakerelerin Yeniden Başlaması Ümidi!
İngiltere’den Müzakerelerin Yeniden Başlaması Ümidi!
Partilerden Isaak ve Solomu’nun ölüm yıldönümleri nedeniyle açıklama
Partilerden Isaak ve Solomu’nun ölüm yıldönümleri nedeniyle açıklama
Kayıp Şahıslar Komitesi uydu görüntülerini bekliyor
Kayıp Şahıslar Komitesi uydu görüntülerini bekliyor
28 Mahkuma Başkanlık Affı
28 Mahkuma Başkanlık Affı
Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait “Hios” tank çıkarma gemisi Limasol limanı’nda
Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait “Hios” tank çıkarma gemisi Limasol limanı’nda
Güney’de eğitimde çıkmaz
Güney’de eğitimde çıkmaz

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim