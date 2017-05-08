Güney Kıbrıs:
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08 Mayıs 2017 Pazartesi 07:13

Sizopulos Yeniden Edek Başkanlığına Seçildi

Marinos Sizopulos’un dünkü seçim kurultayında EDEK Başkanlığına net bir zaferle yeniden seçildiği haber verildi.

Sizopulos Yeniden Edek Başkanlığına Seçildi
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Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : Marinos Sizopulos’un dünkü seçim kurultayında EDEK Başkanlığına net bir zaferle yeniden seçildiği haber verildi.

Alithia gazetesi Marinos Sizopulos’un oyların yüzde 84,3’ünü alarak, rakibi Diomidis Diomidus karşısında zafer kazandığını yazdı.

Dünkü seçim kurultayında yaklaşık 3 bin 100 kişinin oy kullandığını kaydeden gazete, Sizopulos’un 2 bin 612 (yüzde 84,3), Diomidus’un ise 494 (yüzde 15,7) oy aldığını aktardı.

Seçimlerde EDEK Birinci Başkan Yarımcısının Elena Perikleus, EDEK İkinci Başkan Yardımcısının ise Lefteris Andreu olduğunu kaydeden gazete, Başkan vekilliği için ise en çok oy alan adaylardan ne Marina Vasiliadu, ne de Hrisos Tulupis yüzde 50 barajını geçmediği için ikinci turun yapılacağını belirtti.

SİZOPULOS’UN MESAJI

Habere göre, Sizopulos yeniden EDEK Başkanı olmasının ardından yaptığı açıklamada, birlik mesajı verdi.

“Yarın yeni bir yolun açılışını yapıyoruz, hep birlikte birlik olarak” diyen Sizopulos, gerek Kıbrıs sorununun çözümü, gerekse toplumsal ve ekonomik politika konusunda farklı bir önerileri olan işbirliği yaptıkları güçlerle birlikte bugünkü yönetimi değiştirmek için mücadele edeceklerini söyledi.

(HC/ŞEB)

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