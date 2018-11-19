Sizopulos’tan Kktc’deki Taş Ocaklarından Gelen Mozaiklerin Kullanılmasını Önlemeye Yönelik Yasa Önerisi

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un, sunduğu iki yasa önerisiyle, Güney Kıbrıs’ın KKTC’den ithal ettiği mozaik ticaretine son vermeye çalıştığı ifade edildi.

Politis gazetesi, konunun bir yıl önce, Güney Kıbrıs’taki bir ortaokuldaki çalışmalarda Beşparmak Dağları’ndan gelen mozaiklerin kullanıldığının Rum Meclisi’nin gündemine getirilmesiyle ortaya çıktığını anımsattı.

Sizopulos’un geçen Cuma günü sunduğu iki yasa önerisi, kamu ihaleleri ve madenlerle taş ocaklarının düzenlenmesiyle ilgili yasada değişiklikler öngörüyor.

Gazete, kamu ihaleleriyle ilgili yasa konusundaki öneri, kamu binalarının inşa edilmesi veya yenilenmesi için kullanılacak malzemelerin Beşparmak Dağları’ndan tedarik etmeyeceğini yazılı olarak taahhüt etmeyen kurumların ihalelerin dışında tutulmasını içeriyor.

Gazete, Sizopulos’un ayrıca Beşparmak Dağları’ndan malzeme kullanılması halinde sözleşmenin sonlandırılmasını gerektirecek bir madde konulmasını da istediğini yazdı.

Sizopulos’un ortaya koyduğu ikinci yasa önerisinde ise “Beşparmak Dağları’nın Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında madencilik ve taş ocağı işletmesi dışında tutulduğuna” işaret edilen haberde, bu yasa önerisiyle birlikte, taş ocağı işletmesinin yasaklanmış olduğu bölgelerden gelen malzemelerin inşaat çalışmalarında kullanılmasının cezai suç olmasının istendiği belirtildi.

Kamu ihaleleriyle ilgili inşaat çalışmaları için Beşparmak Dağları’ndan gelen malzemelerin kullanılmasını yasaklayan yasa önerisinin AB’nin Yeşil Hat’la ilgili tüzüğüyle ters düşmesi konusundaki bir soruya ise Sizopulos, bu konu üzerinde düşündüğünü, fakat sahip olduğu tezin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çevre felaketine katkıda bulunmasının mümkün olmadığı” şeklinde olduğunu ekledi.

(İY/FEZ)

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