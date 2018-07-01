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Sizopulos Prosedürün Guterres Çerçevesi Temelinde Devamını Tehlikeli Buluyor

Lefkoşa, 1 Temmuz 18 (.): Kıbrıs sorununda yeni inisiyatif olacağını belirten EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, “içeriğinin ne olacağı çok önemli. BM Genel Sekreteri’nin Çerçevesi temelindeki prosedürün devamı çok tehlikelidir” dedi, Rum tarafındaki bazı siyasi partilerin bunu destekliyor olmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Sizopulos Prosedürün Guterres Çerçevesi Temelinde Devamını Tehlikeli Buluyor

Lefkoşa, 1 Temmuz 18 (.): Kıbrıs sorununda yeni inisiyatif olacağını belirten EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, “içeriğinin ne olacağı çok önemli. BM Genel Sekreteri’nin Çerçevesi temelindeki prosedürün devamı çok tehlikelidir” dedi, Rum tarafındaki bazı siyasi partilerin bunu destekliyor olmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

01 Temmuz 2018 Pazar 06:41
Sizopulos Prosedürün Guterres Çerçevesi Temelinde Devamını Tehlikeli Buluyor

Lefkoşa, 1 Temmuz 18 (.): Kıbrıs sorununda yeni inisiyatif olacağını belirten EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, “içeriğinin ne olacağı çok önemli. BM Genel Sekreteri’nin Çerçevesi temelindeki prosedürün devamı çok tehlikelidir” dedi, Rum tarafındaki bazı siyasi partilerin bunu destekliyor olmasından üzüntü duyduğunu belirtti.
Sizopulos, Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide, “Böyle bir gelişme Kıbrıs Cumhuriyeti açısından çok olumsuz olur. Çözüm anlaşması tamamlanmazsa, bu, Türkiye’nin Kıbrıs’ın işgal bölgelerinde Türk devleti ilan etmesini kolaylaştırır. Keza Türkiye, her şeyde anlaşmaya varılana kadar hiçbir şey geçerli değil uzlaşı ilkesini de reddediyor” iddiasında bulundu.
Elinde, Rum tarafında iki devlet çözümünü savunan siyasi parti olduğuna dair ispat bulunmadığını ancak çoğu zaman gerek sunulan gerek benimsenen önerilerin bu istikamete hizmet ettiği görüşünü savunan Sizopulos sözünü ettiği önerileri şöyle sıraladı:
“Halkın coğrafik nüfusunu kabul, garantili nüfus ve garantili mülkiyet, yeni bir ortaklık devleti kurulması (Talat-Hristofyas ortak açıklaması), egemenliğin Kıbrıslı Türklerden ve Kıbrıslı Rumlardan eşit kaynaklanması (Eroğlu-Anastasiadis ortak açıklaması), devletin kurucu birimlerinin başka devletlerle anlaşma yapabilme olanağı.”
(ŞA/HA)
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