04 Temmuz 2017 Salı 11:43

Sizopulos, Kliridis Ve Müzakere Grubu Üyelerinden Bazıları Crans Montana’dan Ayrılıyor

Kıbrıs konferansı dolayısıyla Crans Montana’da bulunan Rum yetkililerinden bazılarının adaya döneceği bildirildi. Rum haber kaynaklarına göre EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, “yükümlülüklerinden dolayı” yarın adaya dönmesi bekleniyor. Sizopulos’un dönüşünün konferanstaki gelişmeler ve görüşmelerle bir ilgisinin olmadığı; programında uzun bir zaman önceden planlanmış bir Londra ziyaretinin bulunduğu belirtildi. Haberlere göre Rum Başsavcı Kostas Kliridis ve müzakere grubu üyelerinden Kipros Hrisostomoidis ile Polis Poliviu da, özel yükümlülüklerinden dolayı bugün Crans Montana’dan ayrılacak.