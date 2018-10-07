Sizopulos: “İki Toplumlu Ve İki Kesimli Federasyonun Terk Edilmesi Kaçınılmaz”

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, iki toplumlu ve iki kesimli federasyonun terk edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve Kıbrıs sorununda adanın jeostratejik rolü zeminine dayanan yeni bir strateji belirlenmesi gerektiğini söyledi.



Simerini gazetesine röportaj veren Sizopulos, partisinin, Rum tarafının mevcut müzakere çerçevesinden çekilmesiyle ilgili herhangi bir çabayı destekleyeceğini kaydetti.



Kıbrıs sorununun “işgal ve istila sorunu” olduğunu iddia eden Sizopulos, çözümle ilgili bütünlüklü önerileri bulunduğunu ve bunları gerek Ulusal Konsey’e, gerekse Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduklarını belirtti.

Kıbrıs sorununa çözümün, Türkiye’nin “saldırganlığı” da göz önünde bulundurulduğunda, ancak jeostratejik rolün güçlendirilmesiyle bulunacağına işaret eden Sizopulos, Yunanistan’ın da desteğiyle belirlenecek bu stratejinin, çok yardımcı olacağını kaydetti.