"Siz Anlaşın Ben Gelirim"

“BM FORMÜLÜ RESMEN ARŞİVE KALKTI”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışman Espen Barth Eide dün akşamüzeri Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirirken, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması yönündeki çabası ise sonuçsuz kaldı.

Fileleftheros gazetesi: “Formül Resmi Olarak Da BM Arşivinde – Başkan Doğal Gazı Çözümden Önce Görüşmeyeceğini Eide’ye Resmen İzah Etti” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’yle gerçekleştirdiği görüşmede, Eide’nin müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla taraflara sunduğu öneriyi reddettiğini resmen bildirdiği yazdı.

Gazete, Eide’nin çıkmazı sona erdirme yönündeki çabasının başarıya ulaşmadığını, BM “kaybolan momentumdan söz ederken” Kıbrıs Rum tarafının ise “egemenlik haklarına saygıdan” bahsettiğini belirtti.

Anastasiadis’in dün Eide’yle gerçekleştirdiği görüşmede, öncesinde Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nde alınan kararı ilettiğini ve çözümden önce doğal gazı müzakere etmeyeceğini vurguladığını yazan gazete, Anastasiadis’in ayrıca, Türk tarafının doğal gaz konusunu müzakere sürecinin başında gündeme getirmediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis görüşmede, Güney Kıbrıs’ın 2004 yılında Münhasır Ekonomik Bölgesi’ni belirlediğini, üçüncü ülke devletleriyle anlaşmalar imzaladığını, arama-kurtarma anlaşmalarına imza attığını ancak Türkiye’nin şu anda gösterdiği gibi bir tepki göstermediğini savundu.

Anastasiadis, doğal gaz konusunu ne müzakere sürecinde ne de paralel bir düzeyde görüşmeyeceğini belirterek doğal gaz konusunun çözümden önce görüşülmeye başlanmasının müzakere sürecini olumsuz etkileyeceğini ve Türk tarafının çözüm için bir teşvikinin kalmayacağını iddia etti.

Gazete, Başkanlar Konseyi toplantısında AKEL ve DİSİ’nin dışındaki partilerin karşı çıkmalarına rağmen Anastasiadis’in Eide’yle görüşmesinde “Hristofyas-Talat ve Hristofyas-Eroğlu” uzlaşı noktalarına da değindiğini ve “Türkiye’nin kavgasının Kıbrıslı Türkler için değil, bölgedeki çıkarlarını sağlamak için olduğunu” söylediğini yazdı.

Anastasidis, “Kıbrıslı Türklerin bu konuya ilişkin tezleri olduğunu, bunları sunduklarını ve bu tezlerin şu anda Türkiye’nin iddia ettikleriyle alakası bulunmadığını” da öne sürdü.

Gazete, Eide’nin ise görüşlerini ifade ederken çok dikkatli davrandığını, herhangi bir şey empoze etmeye çalışmadığını ve hedefinin müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu söylediğini yazdı.

Eide “Müzakerelerin yeniden başlaması size bağlıdır” şeklinde konuştu.

Gazete, Eide’nin görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada hayal kırıklığı yaşadığının görüldüğünü ve “Durumun daha iyiye ya da daha kötüye gidebileceğini hissettiğim için çok önemli bir dönemde bulunduğumuza inanıyorum” şeklinde konuştuğunu aktardı.

Eide açıklamasında, “konuyla ilgilenen birçok unsurun müzakere masasına en çabuk şekilde dönülebilmesi için bir şeyler yapılması gerektiğine inandıklarını” belirterek görevinin taraflara müzakerelerde yardımcı olmak olduğunu , uygulamada birinin diğerine konuşmasını sağlamak olmadığını” vurguladı.

Eide ayrıca, şu anda, müzakerelere geri dönüldüğünde sürecin hızla ilerleyebilmesi için çalıştığını vurguladı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Siz Anlaşın Ben Gelirim – Eide Bizi Müzakere Etmeye İkna Etme Görevi Olmadığını Vurguladı” başlıkları altında verdi.

Gazete, Eide’nin Anastasidis’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada ayrıca, “sunduğu önerinin tarafların ilgisini çekmediğini, buna saygı duyduğunu ve anlayış gösterdiğini” söylediğini yazdı.

Eide, kendisinin önerilerinin bunlar olduğunu ve artık Kıbrıs’taki tarafların müzakere edebilmenin yolunu bulması gerektiğini vurguladı.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in dünkü görüşmede Eide’ye, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları ihlal edildiği sürece müzakerelere dönemeyeceğini” ilettiğini belirtti.

Hristodulidis, Eide’nin “anlayış gösterdiğini” de savundu.

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarının sorulması üzerine ise Hristodulidis, “bölgenin tüm ülkelerinin enerji ve diğer konularda işbirliği için diyalog gerçekleştirdiklerini ancak Türkiye’nin bunun dışında kaldığını” söyledi.

Gazete, Eide’nin dün DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve EDEK Başkanı Yannakis Omiur ile DP Başkanı Serdar Denktaş ve TDP Başkanı Cemal Özyiğit’le görüştüğünü belirtti.

Alithia gazetesi konuya ilişkin haberini: “Başkan İzah Etti Eide Anladı” başlığı altında verirken, diplomatik bir kaynağa göre, “müzakerelerin, Türkiye’nin NAVTEX’inin sona ermesi ve Barbaros gemisini müzakereler sürerken bölgeye göndermeyeceğini taahhüt etmesinin ardından, yeni yılda yeniden başlayacağını” iddia etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Simerini: “Eide İzahat Aldı – Hidrokarbonların Müzakerelerde Ya Da Paralel Bir Süreçte Görüşülmesine Dair Her Türlü Fikre Ret”.

Haravgi: “Ocak Ayına Kadar Müzakerelerin ‘Dondurulması’.