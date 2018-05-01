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Siyasilerden Güney Kıbrıs’ın AB Üyeliğinin 14’üncü Yıl Dönümünde Değerlendirmeler

Bazı Rum siyasiler, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımının 14’üncü yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Siyasilerden Güney Kıbrıs’ın AB Üyeliğinin 14’üncü Yıl Dönümünde Değerlendirmeler

Bazı Rum siyasiler, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımının 14’üncü yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 08:28
Siyasilerden Güney Kıbrıs’ın AB Üyeliğinin 14’üncü Yıl Dönümünde Değerlendirmeler

 Bazı Rum siyasiler, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılımının 14’üncü yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, gün dolayısıyla yaptığı açıklamada, “birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, normal ve işlevsel bir üye devlet olarak çalışacak pozisyonda olması ve AB’nin karar alma prosedürlerine aktif ve etkin bir şekilde katılabilmesi gerektiğini” söyledi.

Gazetenin “AB Önemli Görüş Birlikleri Getirdi- Kıbrıs Çözümden Sonra Normal Bir Devlet Olarak Çalışsın” başlıklı haberine göre, Rum Yönetimi’nin jeostratejik rolünü güçlendirmek ve Avrupa problemlerini ele almak için üye devlet niteliğini kullanmayı sürdürdüğünü dile getiren Hristodulidis, AB’ye katılımın Kıbrıs sorununu Avrupa sorunu; AB ilke ve değerlerini de çözümün içeriğinin bir parçası haline getirdiğini öne sürdü.

Hristodulidis “AB’nin müzakerelerdeki aktif varlığının, iç boyutlarda önemli ve karşılıklı faydalı görüş birliklerine varılması, aynı zamanda Avrupa statüsünün garantiler ve yabancı askeri birliklerinin kalmasıyla uyumsuzluğunun ortaya çıkması için de belirleyici öneme sahip olduğunu” öne sürdü.

“AB’ye katılımın, bağımsızlığın kazanılmasından bu yana en önemli gelişme olduğuna” da vurgu yapan Hristodulidis, Rum kesiminin, Rum Yönetimi eski başkanlarından Glafkos Klirides’in odaklı ve akılcı stratejisi, aynı zamanda Yunanistan’ın iş birliği ve Rum halkının tamamının da desteğiyle, 1990 yılında katılım başvurusu yapıldığı zaman birçokları tarafından imkânsız olarak addedilen bir şeyi başardığına işaret etti.

Ortaya çıkan sonucun, net hedeflere olan bağlılığın, aynı zamanda açık ve odaklı bir stratejinin ulusal hedeflere ulaşılmasına yol açabileceğini kanıtladığını savunan Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin o zamandan bu yana üye devlet niteliğini kullanarak, AB’nin karar alma prosedürlerine aktif bir şekilde katılmakta olduğunu sözlerine ekledi.

Hristodulidis’in açıklamaları Haravgi’de “Yeniden Birleşmiş Kıbrıs’ın Normal Bir Devlet Olarak AB’ye Aktif ve Etkin Bir Şekilde Katılması Gerekir”, Alithia’da ise “Dışişleri Bakanının Mesajı” başlığıyla yer aldı.

VASİLİU

Haravgi gazetesinin “Vasiliyu: AB Çözüm İçin Katalizör” başlıklı haberine göre, gün dolayısıyla yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ın geleceğinin AB’nin geleceğiyle özdeşleşmiş olduğunu” öne süren Rum Yönetimi eski Başkanlarından Yorgos Vasiliu ise “yalnızca AB çerçevesi içerisinde Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini ve federal cumhuriyetin tüm vatandaşlarının yararına olacak şekilde gelişmesini umabileceklerini” söyledi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’ye katılımının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana en önemli olay olduğunu” ifade eden Vasiliu, “AB’nin rolünün tam olarak Kıbrıs sorununun çözümü için katalizör olarak çalışmak olduğunu” da söyledi.

KASULİDİS

Gazete “Kasulidis: AB’ye Katılımın Katalizör Olmadığı Kanıtlandı” başlıklı haberinde ise, Rum Dışişleri eski Bakanı İoannis Kasulidis’in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre Kasulidis “Başlangıçta Kıbrıs sorununun çözümü açısından katalizör olarak addedilen Kıbrıs’ın AB’ye katılımının, süreç içerisinde katalizör olmadığının kanıtlandığını” söyledi.

“Bunun katalizör olması için, AB ile üye devletlerinin samimi bir şekilde Türkiye’yi AB’ye katma niyetleri olması gerektiğini, ikinci olarak ise Türkiye’nin samimi olarak AB’ye katılımı arzu etmesi gerektiğini” dile getiren Kasulidis, “o zaman mutlaka bu bileşimin, kendilerinin de AB üyeliği özelliğiyle birlikte katalizör olarak Kıbrıs sorununun çözümüne yol açabileceğini” sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 01.05.2018 12:16
Anahtar Kelimeler:
RumSiyasilerABKıbrısDeğerlendirme
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