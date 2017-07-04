Güney Kıbrıs:
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04 Temmuz 2017 Salı 09:01

Siyasi Sığınmacılara Yapılan Yardımlar

Rum Yönetimi’nin 2016 yılı içerisinde, ilgili yasaya göre, yardım almaya hakkı olan üçüncü ülke vatandaşları ile (Kıbrıslı olmayan) Avrupa vatandaşlarına, 35 milyon Euro’dan fazla yardım parası verdiği ifade edildi.

Siyasi Sığınmacılara Yapılan Yardımlar
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Lefkoşa, 4 Temmuz 17 : Rum Yönetimi’nin 2016 yılı içerisinde, ilgili yasaya göre, yardım almaya hakkı olan üçüncü ülke vatandaşları ile (Kıbrıslı olmayan) Avrupa vatandaşlarına, 35 milyon Euro’dan fazla yardım parası verdiği ifade edildi.

Anastasiadis hükümetinin, Hristofyas hükümetinin siyasi sığınma başvurusunda bulunanlarla ilgili yardım politikasını değiştirdiğini ve bunun sonucunda siyasi sığınma başvurusunda bulunanlara yapılan yardımın yıllar içerisinde 10 milyon 100 Euro’dan (2011) 783 bin Euro’ya (2016) düştüğünü yazan Alithia gazetesi, devletin, “asgari garantili gelir” politikası çerçevesinde ise geçen yıl 20 milyon 707 bin 767 Euro verdiğini kaydetti.

Yabancılara yapılan sosyal yardımlarda da önemli azalma meydana geldiğini yazan gazete, devletin 2013 yılında sosyal yardım olarak 8 milyon 503 bin 569 Euro verdiğini ve 2016 yılında aynı amaçlar için verilen miktarın ise 2 milyon 377 bin 893 olduğunu ekledi.

(İY/ŞEB) 

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