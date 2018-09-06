Siyasi Sığınmacı Akışındaki Artış Göçmenlik Politikasıyla İlgili Bakanlar Komitesi’nde Masaya Yatırıldı

Lefkoşa, 6 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’a siyasi sığınmacı akışında yaşanan artışın, Göçmenlik Politikasıyla İlgili Bakanlar Komitesi toplantısında masaya yatırıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Kostas Petridis’in başkanlık ettiği ve Rum Dışişleri, Adalet ve Çalışma Bakanları’nın da katıldığı toplantıda, gerek Avrupa düzeyinde, gerekse Güney Kıbrıs içinde, siyasi sığınmacı akışının azaltılmasına yönelik tedbirler üzerinde çalışıldığını yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, konuyu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye götüreceğini ve Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos’tan da randevu isteyeceğini söylediğini kaydetti.

Haberde, konuyla ilgili aynı sorunlarla karşı karşıya olan diğer Akdeniz ülkeleriyle de temasa geçilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’a siyasi sığınmacı akışının, 2017 yılında, 2016 yılına kıyasla yüzde 56 oranında artış gösterdiğini yazdı.

(GE/ŞEB)