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Siyasi Partilerden İlk Tepkiler

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desantralize federasyon fikri izah etmek için dün akşam düzenlediği basın toplantısının ardından ilk tepki EDEK’ten geldi. Diğer siyasi partiler basın toplantısı öncesinde temkinli açıklamalar yaptı.

Siyasi Partilerden İlk Tepkiler

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desantralize federasyon fikri izah etmek için dün akşam düzenlediği basın toplantısının ardından ilk tepki EDEK’ten geldi. Diğer siyasi partiler basın toplantısı öncesinde temkinli açıklamalar yaptı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:21
Siyasi Partilerden İlk Tepkiler
Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in desantralize federasyon fikri izah etmek için dün akşam düzenlediği basın toplantısının ardından ilk tepki EDEK’ten geldi. Diğer siyasi partiler basın toplantısı öncesinde temkinli açıklamalar yaptı.
Fileleftheros “EDEK Başarısızlığı Örtbas... ‘Başkan’ın Önerisi Esası Değiştirmiyor’” başlıklı haberinde EDEK’in Anastasiadis’in basın toplantısında söylediklerine sert tepki gösterdiğine dikkat çekti. 
“ESASI DEĞİŞTİRMİYOR”
Habere göre EDEK tarafından yayımlanan bildiride Anastasiadis’in, desantralize federasyon önerisini, “40 yıldır izlenen, zirve noktasını da Annan Planı ve Crans-Montana’daki Beşli Konferans’ın oluşturduğu başarısız prosedürün tekrarlanmasına rıza gösterdiğini örtbas etmek maksadıyla” ortaya koymaya çalıştığı görüşüne yer verdi.
EDEK, Anastasiadis’in bazı bölgesel yetkilerin merkezî hükümetten oluşturucu devletlere aktarılması önerisinin, “tehlikeli” diye nitelediği prosedürün esasını değiştirmediğini ve iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde olduğunu belirtti.
Açıklamasında desantralize federasyonu, “taksimi meşrulaştıran, gerek ayrılığa ve sonunda iki devlet kurulmasına, gerekse Kıbrıs’ın tamamen Türk hükümranlığına ilhakına temel atan maddeleri ortadan kaldırmayan konfederasyonun en iyi şeklidir” diye anlatan EDEK, “bu tür maddeleri” de şöyle sıraladı:
“Halkın etnik temelde coğrafik bölünmesi, garantili nüfus ve toprak çoğunluğu, yerleşiklerin meşrulaşması, Avrupa müktesebatının Kıbrıs hükümranlığının tamamında uygulanmaması, dini veya etnik kökenine bakılmaksızın bütün vatandaşların siyasi ve insan haklarının eşitlik şartlarının tesis edilmemesi, Bakanlar Kurulu kararlarında olumlu oyun (veto), dönüşümlü başkanlığı, sayısal eşitliği, Yüksek Mahkeme’nin karar alma şekli ve şartları ve Senato’da  kararların (ayrı çoğunluk ile) alınma yöntemi.
Bir devletin işleyişi Bakanlar Kurulu, Yüksek Mahkeme ve yasama organları (meclis ve senato) gibi meselelerde güvence altına alınır. Başkan Anastasiadis başarısız bir politikayı örtbas etmeye ve hatayı tekrarlamak için düzmece gerekçe aramaya çalışacağına Güvenlik Konseyi kararlarının tamamının uygulanmasını istemeye başlasın.”
“DERİNYA AÇILMASIN, BÜTÜN KAPILAR KAPATILSIN” İMZA KAMPANYASI
Gazete ELAM’ın (Ulusal Halk Cephesi), Derinya kapısının açılmaması ve diğer açık kapıların da kapatılması için bugün ve yarın, Güney Kıbrıs genelinde imza kampanyası yürüteceğini, toplayacağı imzaları da yarın Rum Başkanlık Sarayı’na teslim edeceğini bildirdiği bir açıklama yayımladığını belirtti.
Gazete AKEL, DİKO ve Ekologlar’ın temkinli davranarak Anastaisiadis’in desantralize federasyon fikrine basın toplantısı öncesinde sert eleştiriler getirdiklerine dikkat çekti. 
“KIBRIS’TA FEDERASYON” ETKİNLİKLERİ
Habere göre AKEL ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dün İskele’de “Kıbrıs’ta Federasyon” isimli ortak bir etkinlik düzenledi, aynı isimdeki etkinliklere önümüzdeki dönemde her iki tarafta da devam edeceğini açıkladığını açıkladı.
DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, yıllardır izlenen politikaların başarısız olduğunu ve partisinin konfederasyon veya iki devlet çözümünün görüşülmesini kabul etmeyeceğini açıkladı. “Devletin, Kıbrıs Türk tarafının, her karar talebinden kaynaklı devletin işlevsel olmama sorunlarının bu tür bir yaklaşımla nasıl çözüleceği soru işaretidir” dedi.
“DESANTRALİZE FEDERASYONU REFERANDUMA GÖTÜRSÜN”
Ekologlar ise Anastasiadis’i, Rum halkını bilgilendirdikten sonra desantralize federasyonu referanduma götürmeye çağırdı. 
(ŞA/GÜL) 

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