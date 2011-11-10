Sıtma aşısı için yeni umut

İngiliz bilim insanları, sıtma parazitinin insanda kırmızı kan hücrelerini (eritrosit) nasıl ele geçirdiğini keşfetti. Gelişme, sıtma aşısının geliştirilmesi açısından anlamlı bulunuyor.

Cambridge'deki Sanger Enstitüsünden araştırmacılar tarafından yapılan keşif, sıtmaya karşı etkili bir tedavi yönteminin ve aşının geliştirilmesi için büyük önem taşıyor. Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarlarından Gavin Wright, düzenlediği basın toplantısında, parazitin kırmızı kan hücrelerini nasıl ele geçirdiğini saptamak için AVEXIS adını verdikleri bir hücre dışı etkileşim tarama teknolojisi geliştirdiklerini açıkladı.

Wright, AVEXIS'i kullanarak kırmızı kan hücreleri yüzeyinde bulunan "basigin" adlı bir reseptör ile parazitte bulunan "PfRh5" adlı bir protein arasındaki etkileşimi keşfettiklerini belirtti. Daha sonra laboratuvar ortamında bu etkileşimi bloke etmeyi denediklerini söyleyen Wright, bir antikor kullanarak parazitlerin kırmızı kan hücrelerini ele geçirmesini engellediklerini açıkladı. Wright, "basigin ile PfRh5 proteini arasındaki etkileşimi hedef alan antikorlar kullanarak hastalığı durdurabiliriz" dedi.

Sivrisinek ısırığı ile bulaşan sıtma, her yıl Afrika'nın Sahraaltı bölgesinde 300 milyon kişiyi etkiliyor ve çoğu çocuk yaklaşık 1 milyon insanın yaşamını yitirmesine neden oluyor. Sıtma paraziti, kişinin sivrisinek tarafından ısırılmasından sadece beş dakika sonra karaciğere yerleşiyor. Karaciğerde yaşam döngüsünün farklı bir evresine geçen parazit, kırmızı kan hücrelerini ele geçirmeye başlıyor.

İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline, geçen ay yaptığı açıklamada hala deney aşamasındaki "RTS,S" aşısının çocukların sıtmaya yakalanma riskini neredeyse yarı yarıya azalttığını kaydetmişti.