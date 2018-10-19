Şirinevler’de bir kişiye ait kalıntılar tespit edildi

Kayıp Şahıslar Komitesi’nce sürdürülen kayıp arama çalışmaları çerçevesinde, Şirinevler’de (Agios Ermolaos) bir kişiye ait kemik kalıntısına ulaşılması, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.





Politis gazetesi “Agios Ermolaos’ta Kayıp Kemikleri” başlıklı haberinde, “elindeki bilgilere” dayanarak, kemiklerin Kıbrıslı Türklere veya Rumlara mı ait olduğunun henüz bilinmediğini ve bunun Antropoloji Laboratuarının yapacağı araştırmalarla belirlenmesinin beklendiğini yazdı.





Haravgi gazetesi de “Agios Ermolaos’taki Kazılarda Bir Kişinin Kemikleri Tespit Edildi” başlıklı haberinde, gazetenin “iyi bilgi edinmiş kaynaklarına” dayanarak, komitenin tespit edilen kalıntılarla ilgili kazı yapacağını ve kalıntıların Kıbrıslı Türk bir kadına ait olduğunun görüldüğünü öne sürdü.





Şirinevler’deki kazıların devam edeceğini belirten gazete, “yine aynı kaynağa” dayanarak, komitenin yakın bir yerde bir Kıbrıslı Ruma ait kemikler bulmayı umut ettiğini ekledi.





Haber Alithia gazetesinde “KŞK: Bir Kişinin Kemikleri Tespit Edildi”, Fileleftheros’ta ise “Kayıp Şahıslar Komitesi Agios Ermolaos’ta Bir Kişinin Kalıntılarını Tespit Etti” başlığıyla yer aldı.



