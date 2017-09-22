Güney Kıbrıs:
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22 Eylül 2017 Cuma 08:26

Sınır Kapılarına Otomatik Plaka Tanıma Sistemi Konması Gündemde

Güney Kıbrıs, sınır kapılarında otomatik araç plaka tanıma sistemine geçmeye hazırlanıyor.

Sınır Kapılarına Otomatik Plaka Tanıma Sistemi Konması Gündemde
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Lefkoşa, 22 Eylül 17 : Güney Kıbrıs, sınır kapılarında otomatik araç plaka tanıma sistemine geçmeye hazırlanıyor.

Rum Polisi’nin, KKTC’yle araçlı geçişlerin yapıldığı 5 kontrol noktasına araç plakalarının otomatik olarak tanımlanması için modern sistemler yerleştirme niyetinde olduğu haber verildi.

Politis gazetesi “Sınır Kapılarına Big Brother” başlıklı haberinde, “ANPR” (Automatic Plate Recognition- Otomatik Plaka Tanıma) olarak isimlendirilen yeni sistemlerin, plakaların fotoğrafını çekip kaydedeceğini, aracın bir Kıbrıslı Rum’un tasarrufunda olması halinde ise, “Karayolları Taşımacılık Dairesi’nin” arşivi aracılığıyla, aracı sahibiyle birlikte tanımlayacağını ifade etti.

Sınır kapılarındaki yeni sistemin, eskinin yerine geçeceğini yazan gazete, devam eden ihale sürecinde ortaya soru işaretleri çıktığını da belirtti.

İhaleye teklif veren katılımcıların, ortaya konulan açıklayıcı sorular ve ihale komisyonu tarafından bunlara verilen yanıtlar konusunda ortaya ciddi soru işaretleri çıktığını bildirdiğini yazan gazete, ihalenin polis tarafından açıldığını ve ihale komisyonunun da polis bünyesinde yer aldığını kaydetti.

Neredeyse bütün katılımcılar tarafından ortaya konulan önemli bir sorunun, “ANPR” isimli yeni sistemin, Rum Polisinin hali hazırda sahip olduğu mevcut “mobile” sistemle nasıl bağlanacağı olduğunu yazan gazete, ihale makamının, bu soruya “ihale komisyonunun, bahse konu paragrafın yeterince açıklayıcı olduğunu düşündüğüne dair kısa ve öz bir yanıt verdiğini” ekledi.

(İY/GÜL)

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