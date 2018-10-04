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“Sınır Kapıları Kasım Ayı Başında Açılabilir” İddiası

“Sınır Kapıları Kasım Ayı Başında Açılabilir” İddiası

04 Ekim 2018 Perşembe 07:21
“Sınır Kapıları Kasım Ayı Başında Açılabilir” İddiası

RUM MÜZAKERECİ MAVROYANNİS’İN OFİSİNDE TOPLANTI YAPILDI

Derinya ve Lefke (Aplıç) sınır kapılarının, Kasım ayı başında açılabileceği ileri sürüldü.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, “iyi haber alan bir kaynağın”, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara dayanarak, Kıbrıs Türk tarafınca yapılan hazırlık ve mevcut durum temelinde, Derinya ve Lefke (Aplıç) sınır kapılarının, Derinya’daki Türk nöbetçi kulübesinin kaldırılacağı dikkate alındığında,  Kasım ayı başında açılabileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre aynı kaynak, açıklamasında Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) gelecek haftaya kadar Derinya’daki elektrik sağlama işlemlerini tamamlayacağını belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının sınır kapılarının açılmasına hazır olduğunu belirten kaynak, diğer tarafın Lefke’de yapılaması gereken teknik çalışmaları henüz tamamlamadığını, her şeyin Kasım ayı başında hazır olmasının beklendiğini ifade etti.

Söz konusu kaynak, Kıbrıs Rum tarafının, gönderilecek personel ve birimler arasında koordinasyon konusunda sürekli görüşmeler yaptığını, dün,  Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in ofisinde, yine bir toplantının gerçekleştirildiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi de, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in ofisinde, dün, sınır kapılarına ilişkin bir toplantının gerçekleştirildiğini yazdı.

Derinya sınır kapısında neler olduğunu bilme konumunda olan kişilerin, Türk tarafının yapmayı üstlendiği tüm çalışmaları tamamlamadığını savunarak, Türkiye’yi işaret ettiğini ileri süren gazete, temel sorunun, Türk nöbetçi kulübesinin kalması ve bunun kaldırılması konusunda herhangi bir niyet ortaya konmaması olduğunu iddia etti.

Habere göre tüm bu konular, dün, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in ofisinde gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

Gazete “iyi haber alan kaynağın” KİPE’ye yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre, söz konusu kaynak, Kıbrıs Rum tarafının durumu takip ettiğini ve hazır olduğunu, kendileri açısından siyasi iradenin de bulunduğunu, ilerleme sağlanması için diğer tarafın da siyasi iradeye sahip olması gerektiğini savundu.

Aynı kaynak, UNFICYP’in (Barış Gücü) durumu bildiğini, sürekli temas halinde ve bilgi alış verişinde olduklarını, ayrıca Kıbrıs Türk tarafınca askıda olan konuların bulunduğunu bildiklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 04.10.2018 10:34
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