Simerini “Kategoriler Biliniyor, Bilinmeyen Kriterler”

Simerini mülkiyette belirlenen 22 kategorinin yüzde 99 oranında 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas arasındaki müzakerelerde uzlaşılan kategorilere dayandığı, bu konuda bilinmeyen şeyin; oluşturulacak Mülkiyet Komitesi’nin her bir mülk için karar alırken dayanacağı kriterler olduğunu savundu.

Haberi “İşte Uzlaşılmış Mülkiyet Kriterleri… Mesele Zor Bulmaca Haline Geliyor” başlığıyla manşete çeken gazete bugün Rum siyasi partilerinin bilmediği şeyin Mülkiyet Komitesi’nin karar alırken dayanacağı kriterler olduğuna işaret ederek “Bu da mülkiyeti, zor bir bulmaca haline getirdiğini, bu durumun, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin mülkiyetin yüzde 90 çözüldüğü söylemiyle hiç uyuşmadığını yazdı.

Müzakere masasına Rum tarafınca onlarca kriter sunulduğuna dikkat çekerek bunların, mümkün mertebe bireysel mülkiyet hakkını aşındırmayacak kriterler olmasına çalışıldığını yazan gazete Rum tarafının, “mümkün olduğunca çok mülkün geri alınmasını güvence altına almak ve Kıbrıs Türk tarafının sarih nüfus ve mülk çoğunluğu söylemine cevap vermek için de ‘farklı vatandaşlık’ modeli ortaya koyduğunu” iddia etti.

Gazete “farklı vatandaşlık” modelinin, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Türk idaresindeki bölgeye geri dönmesi ancak siyasi haklarını Kıbrıs Rum idaresindeki bölgede kullanmasını öngördüğüne işaret ederek Rum tarafının, bu modelin Türk tarafının ısrarla talep ettiği iki bölgeliliği güvence altına alacağı argümanına sahip olduğunu yazdı.

Görüştüğü diplomatik kaynakların, “İstesek de istemesek de görüşülenler denklemine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘şimdiki kullanıcıya’ haklar tanıyan kararları da girdiğine vurgu yapan gazete “müzakere masasına, birinci nesil göçmenler hariç, bundan sonraki bütün nesillerin kullanıcıya karşı avantajlarını kaybedecekleri kriterler konuldu. Bu da mülkiyetin kesin çözülmesi çabalarını daha da karmaşıklaştırıyor” ifadesini kullandı.

Gazete mülkiyette “uzlaşılmış kategorileri” ise şöyle sıraladı:

“1-İade edilecek bölgelerdeki mülkler, 2-İade edilmeyecek bölgelerdeki mülkler, 3-Zorla yer değiştirme zamanında iş maksadıyla kullanılan mülkler, 4-Zorla yer değiştirme sonrasında inkişaf ettirilen mülkler, 5-Kamu yararına (yol, hastane, okul, v.b.) kullanılan mülkler, 6-Zorla yer değiştirme sırasında mal sahibi tarafından ikamet için kullanılan mülkler, 7-Zorla yer değiştirme sırasında mal sahibi tarafından değil (ör. kira) ama ikamet maksatlı kullanılan mülkler, 8-Bugün, kendisi de göçmen olan kişiler (ör. 1974 öncesinde Güney’de ikamet eden Kıbrıslı Türkler) tarafından kullanılmakta olan mülkler, 9-Bugün, göçmen olmayan kişiler (ör. öncelikle yasadışı yerleşiklerle ilgili kategori) tarafından kullanılmakta olan mülkler, 10-Bugün kimse tarafından kullanılmayan mülkler, 11-Kalkınma perspektifine sahip bölgelerdeki mülkler, 12-Tarımsal maksatlarla kullanılan mülkler, 13-Zorla yer değiştirmeden sonra tüzel kişilerin eline geçen veya tahrip edilmiş ve tamir edilemeyen mülkler, 14-Çözümün uygulanmaya başlamasından sonra, belirlenen süre içerisinde kimse tarafından talep edilmeyen mülkler, 15-Zorla yer değiştirme sırasında yazlık olarak kullanılan mülkler, 16-Daha önce tüzel kişilere ait mülkler, 17-Daha önce özel aile ortaklıklarına (şirket) veya aile işletmelerine ait mülkler, 18-Daha önce başka tüzel kişilere ait mülkler, 19-Helen Ortodoks Kilisesi’ne, EVKAF’a veya diğer dini kurumlara ait mülkler, 20-Helen Ortodoks Kilisesi’ne, EVKAF’a veya diğer dini kurumlara ait olan ve ibadet maksatlı kullanılmayan mülkler, 21-Alan olarak çok küçük veya çok sayıda mal sahibine ait olduğundan bölünmesi mümkün olmayıp sorunlu olan mülkler, 22-‘Bugünkü kullanıcı’ tarafından, göçmen olmayan üçüncü şahsa satılmış (İngilizler başta olmak üzere diğer yabancılara satılan) mülkler.”