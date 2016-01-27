Simerini Hürriyet’i Ve Sabah’ı Manşet Yaptı



Simerini, Hürriyet ve Sabah gazetelerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili haberlerini derleyerek, bugünkü sayısında manşetten aktardı.

Gazete haberine “Hürriyet Türkiye’nin Gizli Gündemi Olduğunu Söylüyor…

Gazete Çözümden Sonra Kıbrıs’ın Türk Şantiyesi Olacağını Açıklıyor… Türk ve Kıbrıslı Türk Müteahhitler Halen Maraş İçin Anlaştı” başlık ve spotlarını attı.

Simerini, Hürriyet’in, Türk müteahhitlerin çözüm olması halinde Kıbrıs’a gelmeye hazır olduklarına işaret ederek “Kıbrıslı Rum olsaydım kısıtlı sayıda Türk askerini Türk inşaat şirketi seline tercih ederdim” şeklindeki yorumunu öne çıkardı.

Sabah gazetesinin de “Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarının önündeki ana engelin Rum Ortodoks Kilisesi olduğu, ırkçı Rumların ve onlara destek veren Kilise üyesi bir grubun ortak hareket ederek güçlü bir muhalefet oluşturduğu” yorumuna dikkat çekti.

Gazete iki gazeteden alıntıladığı haberini iç sayfasında geniş ölçekte okurlarına aktardı.





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