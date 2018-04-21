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Şilluris’ten Sözde Ermeni Soykırımını Tanıma Çağrısı yaptı!

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, uluslararası topluma sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıma ve kınama çağrısında bulunarak, Ermeni halkına destek belirtti.

Şilluris’ten Sözde Ermeni Soykırımını Tanıma Çağrısı yaptı!

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, uluslararası topluma sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıma ve kınama çağrısında bulunarak, Ermeni halkına destek belirtti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:37
Şilluris’ten Sözde Ermeni Soykırımını Tanıma Çağrısı yaptı!

 Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, uluslararası topluma sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıma ve kınama çağrısında bulunarak, Ermeni halkına destek belirtti.

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Haravgi gazetesinin haberine göre Şilluris, Rum Meclisi’nin 1990 yılında 24 Nisan’ı sözde “Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan ettiğini belirterek, Türkiye’ye bu konuda suçlamalarda bulundu.

Gazete, bir diğer haberinde de, Ermenilerin Rum Meclisi'ndeki temsilcisi Vartkes Mahtesian’ın, sözde “Ermeni Soykırımı”nın üzerinden 103 yıl geçmiş olmasına rağmen, jeostratejik konumu ve bazı diğer sebeplerden ötürü Türkiye’nin baskılarına boyun eğip “soykırımı” tanımayan ülkeler bulunmasının anlaşılmaz olduğunu söylediğini yazdı.

Son Güncelleme: 21.04.2018 15:20
Anahtar Kelimeler:
GüneyKıbrısDimitris ŞillurisErmeniçağrısı
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