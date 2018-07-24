Şilluris Sırbistan’da





Lefkoşa, 24 Temmuz 18 : Sırbistan’dan bulunan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Kıbrıs sorunundaki tezleri ve Sırbistan’ın, UNFICYP’te ki mevcudiyeti aracılığıyla, halkının katkısından dolayı bu ülkeye yönelik minnettarlığını dile getirdiği belirtildi.Haravgi gazetesine göre Sırbistan Meclisi’nde konuşma yapan Dimitris Şilluris, ikili ilişkilerden söz ederken iki ülkenin, Akdeniz ve Balkanlar’da, önemli stratejik konumundan da bahsetti.Şilluris, Rum Meclisi’nin Sırbistan’ın AB üyeliğine verdiği desteği de dile getirdi.(FK/GÜL)