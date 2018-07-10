Şilluris, Pakistan Yüksek Komiseri’yle Görüştü

Lefkoşa, 10 Temmuz 18 (.): Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, görev süresinin dolması nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Pakistan’ın, görev yeri Beyrut olan Güney Kıbrıs Yüksek Komiseri Afab Ahmad Khokher ile dün Güney Kıbrıs-Pakistan ilişkilerinin gerek parlamento düzeyinde gerek diğer düzeylerde güçlendirilme yöntemlerini görüştü.

Fileleftheros’un Rum Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre Şilluris ve Khokher, Asya Parlamenterler Meclisi’nin, Pakistan’ın da katıldığı Daimi Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komitesi’nin 25-28 Haziran 2018’de Güney Kıbrıs’ta mecliste gerçekleşen toplantısına atıf yaptı.

Asya Parlamenterler Meclisi’nin, parlamentolar arası ilişkilerin ileri götürülmesine ilk adım olabileceğine işaret edilirken Khokher, Şilluris’e Pakistan’da 25 Temmuz’da yapılacak genel seçimler ve Pakistan’daki ekonomik ve siyasi durum hakkında bilgi verdi.

MISIR MECLİSİ DIŞİŞLERİ KOMİTESİ HEYETİ GÜNEY’DE

Gazete Mısır Meclisi Dışişleri Komitesi’nden Komite Başkanı Tarek Radwan, üyeler Mohamed Elorabi, Ahmed Wael Elmoshneb ve Hamdy Bekhit’ten oluşan bir heyetin bugün Güney Kıbrıs’a gideceğini haber verdi.

Gazeteye göre Mısır heyeti, Güney Kıbrıs’ta Meclis Başkanı Şilluris, Meclis Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Yorgos Lillikas, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Meclis Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Komitesi Başkanı Angelos Votsis ve Ay. Demet Belediye Başkanı Kostas Petru ile görüşecek.

(ŞA/GÜL)