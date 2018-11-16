Şilluris, Milletvekillerinin İsviçre Ziyaretini Yasakladı





TIBBİ HİNTKENEVİRİ YETİŞTİRME, İTHAL VE KULLANIMINI MEŞRULAŞTIRACAK YASA TASARISININ OYLANMASI ÖNCESİNDE ETKİLENMELERİNİ ÖNLEMEK İÇİNLefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Rum tarafında tıbbi hintkeneviri yetiştirmek için izin almak isteyen bir şirketin, Meclis Sağlık Komitesi üyesi milletvekillerini İsviçre’deki merkezine “harika bir seyahate” davet ettiği ancak Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in milletvekillerinin gidişini yasakladığı bildirildi.Fileleftheros’un haberine göre adı belirtilmeyen şirket, 11 Rum milletvekili ve gazetecileri, tesislerini gezdirmek için 19-21 Kasım’da bütün masraflarını karşılayarak İsviçre’ye davet etti.Şilluris, tıbbi hintkeneviri yetiştirme, ithal ve kullanımını meşrulaştıran yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu’nda oya sunulacağı Aralık ayı öncesinde “etkilenebilecekleri” gerekçesiyle milletvekillerinin gidişini yasakladığı iddia edildi. Şirket de İsviçre ziyaretini dün iptal etmek zorunda kaldığı kaydedildi.(ŞA/FEZ)