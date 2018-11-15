Şilluris Milletvekillerinin İsviçre’deki Etkinliğe Gitmelerini Yasakladı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, İsviçre’de, tıbbi hintkeneviri alanında çalışmalar yürüten bir şirketin, tesislerinin ziyaret edilmesi için Rum milletvekillerine göndermiş olduğu davete yasak getirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Şilluris’in, Güney Kıbrıs’ta , tıbbi hintkenevirinin kullanımı, yetiştirilmesi, ithal edilmesini yasallaştıran yasa tasarısının oylanmasında, milletvekillerinin etkilenmemesi için, milletvekillerine, İsviçre’nin Zurih şehrinde faaliyet gösteren söz konusu şirketin davetine katılmayı yasakladığını yazdı.

Gazete söz konusu şirketin, Güney Kıbrıs’ta tıbbi hintkeneviri üretmek için izin alma konusunda ilgi gösterdiğini belirtti.

Habere göre söz konusu ziyaret 19-21 Kasım tarihlerini öngörürken, ilgili yasa tasarısının ise Aralık ayı başında Rum Meclisi’nde oylanması da bekleniyor.

(FK/ÖK)